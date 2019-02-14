Базовый (ежемесячно)
Авангард,
Авангард вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
310 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 10 000 ₽
|6
|6,25
|6,25
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 300 $
|0,8
|1,1
|1,3
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 300 €
|0,05
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Visa Electron с чипом, Maestro с чипом/Mastercard Standard, Visa Classic/Mastercard Gold, Visa Gold
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Базовый (ежемесячно)» в 83 городах России
43 375
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
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