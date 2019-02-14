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Базовый (ежемесячно)

Авангард,

Авангард вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
310
Ставка
6,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 10 000 ₽ 6 6,25 6,25
91 день 181 день 367 дней
от 300 $ 0,8 1,1 1,3
91 день 181 день 367 дней
от 300 € 0,05 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
бесплатно выпускается банковская карта Visa Electron с чипом, Maestro с чипом/Mastercard Standard, Visa Classic/Mastercard Gold, Visa Gold
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Базовый (ежемесячно)» в 83 городах России
43 375
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
Адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
Сайт
www.avangard.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 68
Банкоматы 46
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Телефоны
8 800 333-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки
(495) 234-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки для Москвы

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