Вход

Вклады банка «Саратов»

изменить банк

Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Саратов» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

10 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 20 000 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1% 800 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,25% 800 12 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,5% 1 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 5 000 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,5% 800 6 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
Подробнее
Евро 0,15% 800 6 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,3% 100 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 500 000 12 мес.
  • выплата процентов раз в полгода
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 300 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 1 400 000 12 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4,5% 3 000 3 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
Подробнее
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
16 908

Похожие продукты других банков: Алтайкапиталбанк, Уралпромбанк, ФорБанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредитные карты

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

В банках

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще
Саратов
лицензия № 330

Продукты банка

Рейтинги