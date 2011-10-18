Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов банка «Саратов» можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|20 000 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|1%
|800
|12 мес.
|
|Евро
|0,25%
|800
|12 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,5%
|1
|6 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|5 000 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Доллар США
|0,5%
|800
|6 мес.
|
|Евро
|0,15%
|800
|6 мес.
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,3%
|100 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|500 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|1 300 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|1 400 000
|12 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4,5%
|3 000
|3 мес.
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|9%
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