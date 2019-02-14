Накопительный Люкс
Петербургский Социальный Коммерческий Банк,
Петербургский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
285 137 ₽
Ставка
5,75%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 дня до 1 года
|от 50 000 ₽
|4,5
|от 200 000 ₽
|4,75
|от 700 000 ₽
|5
|от 3 000 000 ₽
|5,25
|от 10 000 000 ₽
|5,75
|от 181 дня до 1 года
|от 2 000 $
|0,1
|от 10 000 $
|0,75
|от 20 000 $
|1
|от 100 000 $
|1,25
|от 300 000 $
|1,5
|от 181 дня до 1 года
|от 2 000 €
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада; конвертация процентов осуществляется по курсу банка
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 250 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - минимальная сумма каждой суммовой градации
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада
- Дата актуализации
- 17.01.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный Люкс» в 2 городах России
8 441
Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 200-35-65 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический
|6,5
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Мультивалютный
|6,25
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Классический-ВИП
|6,25
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|5,81
|10 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть