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Накопительный Люкс

Петербургский Социальный Коммерческий Банк,

Петербургский Социальный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
285 137
Ставка
5,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 дня до 1 года
от 50 000 ₽ 4,5
от 200 000 ₽ 4,75
от 700 000 ₽ 5
от 3 000 000 ₽ 5,25
от 10 000 000 ₽ 5,75
от 181 дня до 1 года
от 2 000 $ 0,1
от 10 000 $ 0,75
от 20 000 $ 1
от 100 000 $ 1,25
от 300 000 $ 1,5
от 181 дня до 1 года
от 2 000 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада; конвертация процентов осуществляется по курсу банка
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 250 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

неснижаемый остаток - минимальная сумма каждой суммовой градации

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада
Дата актуализации
17.01.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный Люкс» в 2 городах России
8 441
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Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 3
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Телефоны
8 800 200-35-65 — единая справочная служба

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