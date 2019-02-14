Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты проценты могут перечисляться на счет, валюта которого отличается от валюты размещенного вклада; конвертация процентов осуществляется по курсу банка Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 250 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток - минимальная сумма каждой суммовой градации Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна вклад может быть пролонгирован на условиях вклада "Классический 31 день" или "Классический 91 день" на дату каждой пролонгации, в течение года с момента окончания начального вклада Дата актуализации 17.01.2019 16:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.