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​Банк «Саратов» подключил сервис оплаты товаров и услуг с помощью СБП

24.01.2022 14:11
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Саратов

Банк «Саратов» предоставил своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Как уточнила пресс-служба кредитной организации, проект подключения к сервису c2b-переводов СБП реализован банком с использованием комплекса решений «Центра Финансовых Технологий».

«Теперь, используя динамические и статические QR-коды, а также платежные ссылки розничные клиенты банка «Саратов» смогут рассчитываться в торгово-сервисных предприятиях, а корпоративные клиенты — принимать платежи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ТСП получили возможность выставлять счета с помощью разработанного ЦФТ Telegram-бота, генерирующего QR-коды и платежные ссылки. Покупателю для оплаты достаточно отсканировать QR-код или открыть ссылку в мобильном приложении банка «Саратов» на платформе Faktura.ru, сверить данные в платежной форме и подтвердить трансакцию.

Оплата возможна и с помощью статических QR-кодов — распечатанных и размещенных для сканирования, в этом случае плательщик вводит сумму покупки самостоятельно. Деньги поступают на расчетный счет продавца в течение нескольких секунд.

В финучреждении добавили, что ядром IT-решения для подключения банка «Саратов» к Системе быстрых платежей является облачная платформа «Золотой короны» — аккредитованного TPP-процессора для участников СБП. В качестве клиентского канала для переводов в среде СБП используется онлайн-банкинг на платформе Faktura.ru. Зачисление платежей осуществляется в АБС банка.

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