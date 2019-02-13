Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1990 году в городе Буе Костромской области под наименованием «Буйкомбанк». В 2003 году был перемещен в областной центр и преобразован в инвестиционный коммерческий банк «Совкомбанк» (Современный Коммерческий Банк). После переезда кредитная организация открыла филиал в Буе, чуть ранее был открыт филиал в Москве. В марте 2004 года банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ, а в сентябре 2005 года вступил в систему страхования вкладов.

В июне 2007 года владельцы Совкомбанка и голландская компания TBIF BV, входящая в финансово-промышленный холдинг Kardan (Нидерланды — Израиль, консолидированные активы по итогам 2012 года — около 3,3 млрд евро), договорились о создании банковского холдинга. Холдинг должен был объединить под одним брендом сеть кредитных агентств «АРКА», Совкомбанк и его стопроцентную «дочку» на тот момент — банк «Региональный Кредит» (сейчас он принадлежит частному лицу и банку «БТА-Казань»). С того же 2007 года TBIF контролировал порядка половины акций Совкомбанка, а в конце ноября 2011 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании TBIF Russian Holdings 2 B.V. о приобретении еще 50% долей банка. Однако уже в мае 2012 года Kardan полностью вышел из капитала кредитной организации.

Все последние годы Совкомбанк проявляет высокую активность на рынке слияний и поглощений как в банковском секторе, так и за его пределами. В конце 2013 года стало известно о покупке Совкомбанком 100% акций ДжиИ Мани Банка у корпорации G.E. В феврале 2014 года сделка была закрыта, после чего было принято решение о выпуске и публичном размещении акций банка, вследствие чего организационно-правовая форма банка сменилась на открытое акционерное общество, а позже — на публичное акционерное общество. В конце декабря 2014 года Совкомбанк достиг договоренностей о покупке российской дочерней структуры индийского ICICI Bank. 17 марта 2015 года после получения требуемых разрешений от Федеральной антимонопольной службы и Банка России стопроцентным акционером АйСиАйСиАй Банка стал Совкомбанк. 29 апреля 2015 года АйСиАйСиАй Банк изменил свое название на ООО «Современный Коммерческий Ипотечный Банк» («СКИБ»). Планировалось, что СКИБ будет специализироваться в основном на выдаче и обслуживании ипотечных кредитов, а также на предоставлении банковских гарантий.

В сентябре 2015 года Совкомбанк был выбран санатором банка «Экспресс-Волга», ранее входившего в финансовую группу «Лайф». Согласно сообщениям СМИ, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планировало выделить Совкомбанку около 50 млрд рублей на десять лет под 0,51% для санации «Экспресс-Волги». В числе крупных сделок Совкомбанка за последние годы отметим приобретение АО «Меткомбанк» (100% акций, процедура присоединения банка к Совкомбанку стартовала в середине декабря 2016 года), российской «дочки» турецкого Garanti Bank «Гаранти Банк — Москва» (99,98%), банка «Пойдем!», ранее входившего в группу «Лайф» и в настоящее время проходящего процедуру санации (слияние с Совкомбанком не планируется), Модульбанка (в декабре 2017 года Совкомбанк продал свою долю в 24% в капитале указанного банка).

12 ноября 2018 года был официально завершен процесс объединения Совкомбанка и РосЕвроБанка с переходом на единую лицензию первого. В 2015 году Совкомбанк впервые приобрел миноритарный пакет акций РосЕвроБанка и на протяжении нескольких лет постепенно увеличивал свою долю в капитале. В марте 2018 года акционеры обоих банков объявили об их слиянии. Капитал объединенного банка превысил 100 млрд рублей, активы составили около 1 трлн рублей. Кроме того, в этот же день Совкомбанк завершил процедуру присоединения Современного Коммерческого Инновационного Банка (банка «СКИБ»), став его правопреемником по всем правам и обязательствам.

У банка также имеется ряд дочерних компаний, совместных предприятий и ассоциированных организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность за пределами банковского сектора. В частности, среди таких компаний можно выделить ООО «Соллерс-Финанс» (50% акций), АО «Костромской завод автокомпонентов» (49,60%), ООО «Сбондс.ру» (24,90%), АО «Силуэт» (50,01%), ООО «РТС-Тендер» (100%) и др.

Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 37,22% акций по состоянию на 30 мая 2018 года), Алексей Фисун (19,85%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «М. Видео» Михаил Кучмент (7,98%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (7,67%), Фаина Балк (3,15%), Марина Яковлева (2,59%), Виктор Кобелев (2,06%). Доли остальных акционеров не превышают 2%. Алексей Фисун, Дмитрий и Сергей Хотимские, а также Михаил Клюкин входят в состав наблюдательного совета банка.

Головной офис банка зарегистрирован в Костроме. По состоянию на 30 июня 2018 года общая сеть кредитной организации охватывала 74 субъекта РФ и насчитывала 2 555 отделений и мини-офисов в 1 039 населенных пунктах. Ключевыми регионами присутствия являются Москва и Костромская область. Численность сотрудников в группе банка на 30 июня 2018 года составляла 15 120 человек (на конец 2017 года — 11 480 человек). Клиенты банка могут снимать и вносить наличные через 4 401 банкомат и терминал (на конец 2017 года — 4 119).

По данным отчетности на 30 июня 2018 года, банк обслуживал 3,9 млн физлиц (3,2 млн заемщиков и 0,7 млн вкладчиков) и 190 тыс. корпоративных клиентов.

Основными продуктами банка для физлиц являются широкая линейка потребительских кредитов (денежные, автокредиты, товарные кредиты, ипотечные и пр.), вклады, банковские карты MasterCard и Visa (кредитные, расчетные карты, карта рассрочки «Халва»). Корпоративным клиентам банк предлагает РКО, кредиты, овердрафты и банковские гарантии, корпоративные карты, зарплатные сервисы, размещение средств на депозиты, валютный контроль, инкассация, услуги на рынке капитала. Также одним из приоритетных направлений деятельности Совкомбанка является организация долгового финансирования субъектов РФ и муниципальных образований, в рамках которого банк осуществляет кредитование клиентов, а также предоставляет комплекс услуг по организации и размещению облигационных займов. В декабре 2018 года Совкомбанк начал выдавать тендерные кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальные счета в соответствии с изменениями в 44-ФЗ.

С января по начало ноября 2018 года активы нетто банка увеличились на 13,1%, составив 787,3 млрд рублей на 1 ноября. Основным источником фондирования в указанном периоде являлись вклады физлиц (+42,6 млрд рублей), выросшие в объеме на 14,8%. Также заметный по совокупности прирост продемонстрировали собственный капитал (+12,3 млрд рублей), выпущенные облигации (+12,2 млрд рублей) и средства юрлиц (+7,8 млрд рублей). При этом банк погасил часть задолженности по привлеченным МБК (-6,4 млрд рублей). В активах основной объем ликвидности направлялся на кредитование (кредитный портфель вырос почти на четверть), преимущественно розничных клиентов. Банк также заметно нарастил объем вложений в ценные бумаги и капиталы других организаций, а также в высоколиквидные запасы, сократив при этом на 35% статьи прочих активов.

На отчетную дату вклады физлиц являлись крупнейшим источником пассивов с долей в 42,0%. Еще почти четверть пассивов составляли привлеченные МБК, сформированные преимущественно краткосрочными кредитами от российских банков (хотя в структуре присутствовали и долгосрочные ресурсы). Средства предприятий и организаций составляли 12,4%. Оставшаяся часть пассивов банка была сформирована преимущественно собственным капиталом. Достаточность капитала в соответствии с нормативом Н1.0 выполняется с запасом — 12,9% (при минимуме в 8%). Добавим, что в апреле 2015 года Совкомбанк одним из первых получил в капитал от АСВ 6,3 млрд рублей в рамках государственной программы повышения капитализации банковского сектора через механизм ОФЗ. В конце октября 2018 года банк сообщил, что после получения соответствующего согласия Минфина РФ реализовал все ОФЗ в рамках программы докапитализации для более эффективного размещения средств.

Доля выпущенных облигаций и векселей на отчетную дату небольшая (3,7%), хотя с начала 2018 года объем портфеля собственных бумаг увеличился на 68% (за счет размещения облигаций). В предыдущие годы банк активно размещал собственные векселя. Так, еще несколько лет назад Совкомбанк по объему данного пассива (56,8 млрд рублей) занимал второе место среди всех российских банков, однако к январю 2017 года погасил 97% выпущенных векселей и больше не наращивал показатель.

Платежная динамика клиентской базы умеренная относительно текущих объемов бизнеса банка. Обороты по счетам корпоративных клиентов в последние месяцы исследуемого периода составляли 130—470 млрд рублей, розничных клиентов — 70—90 млрд рублей. При этом более существенные обороты проходили по брокерским счетам клиентов — 400—600 млрд рублей.

Треть активов на отчетную дату приходилось на кредитный портфель, чуть меньшую долю в 29,6% занимали вложения в ценные бумаги, выданные МБК формировали еще 18,7%. Доля высоколиквидных активов составляла 7,2%, на вложения в капиталы других организаций и прочие активы приходилось в совокупности чуть более 11%.

В составе кредитного портфеля порядка 67% приходилось на розничные ссуды и еще треть формировали корпоративные кредиты. Необходимо отметить, что в предыдущие годы доля «розницы» достигала 90% портфеля и более. Просрочка по совокупному портфелю находилась на отчетную дату на уровне 6,6% и незначительно выросла с начала 2018 года. Уровень резервирования традиционно вдвое превосходит долю просроченных ссуд и составил 13,2% на отчетную дату (12,5% на начало 2018 года). Обеспечение залогом имущества не полностью покрывает портфель ссуд, однако коэффициент покрытия вырос с начала 2018 года с 66,5% до 89,2%. Существенная часть кредитов в портфеле имеет средне- и долгосрочный характер (от года до трех лет и свыше трех лет).

В портфеле ценных бумаг почти все приходилось на облигации, в составе которых чуть менее половины на отчетную дату было передано в залог по сделкам РЕПО. Оставшаяся часть «свободных» бумаг была представлена прежде всего еврооблигациями, а также облигациями российских компаний и госбумагами. Банк регулярно использует облигации, привлекая ликвидность в рамках операций РЕПО. За последние месяцы исследуемого периода обороты по счетам сделок РЕПО с облигациями находились на уровне 0,7—1,2 трлн рублей.

На внутреннем рынке межбанковских кредитов Совкомбанк традиционно занимает ярко выраженную позицию нетто-заемщика. За 2018 год внутримесячные обороты по привлечению находились в среднем на уровне 0,5—1,5 трлн рублей против 100—500 млрд рублей по размещенным МБК. Основными кредиторами Совкомбанка выступают российские коммерческие банки. МБК преимущественно привлекаются на сроки до одного месяца. Кроме того, финучреждение активно работает на рынке конверсионных операций, обороты по которым за последние месяцы находились в диапазоне 3—4 трлн рублей.

За десять месяцев 2018 года чистая прибыль банка составила 17,8 млрд рублей против 9,0 млрд рублей за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль за весь 2017 год составила 13,5 млрд рублей. По объему чистой прибыли банк занимает на 1 ноября 2018 года достаточно высокую позицию в рейтинге российских банков — 8-е место. Фининститут традиционно поддерживает хорошую рентабельность капитала, занимая по данному показателю 25-е место на 1 ноября (29,0% в годовом выражении).

Наблюдательный совет: Михаил Кучмент (председатель), Николай Варма, Михаил Клюкин, Алексей Фисун, Дмитрий Хотимский, Сергей Хотимский, Дмитрий Гусев, Анатолий Браверман, Илья Бродский.

Правление: Дмитрий Гусев (председатель), Сергей Хотимский, Елена Черствова, Елена Сарычева, Андрей Спиваков, Михаил Автухов, Кирилл Соколов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru