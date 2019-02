Справка Banki.ru

Банк был учрежден в октябре 1990 года в Краснодарском крае под наименованием «Кавказский коммерческий сельскохозяйственный банк» (ООО «Кавказский КСБ») и до 2000 года ориентировался в основном на работу с малым и средним бизнесом. В 2008 году сменил название на ООО «КБ «Ростфинанс». В октябре 2004 банк присоединился к cистеме страхования вкладов. В 2014 году банк дважды привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, и оба раза был оштрафован.

Владельцами банка являются член совета директоров Аркадий Скоров, Марьям Халипаева (по 19,90%), Евгений Ляльков (11,67%), председатель правления Андрей Прохватилов, член совета директоров Елена Куницкая (по 9,90%), Виктория Барзаева (9,56%), Светлана Павлова, Валентина Евстратова (по 8,08%), член совета директоров Александр Романов (3,00%).

Головной офис кредитной организации расположен в Ростове-на Дону, сеть продаж представлена филиалом (в Санкт-Петербурге), 12 дополнительными офисами, двумя кредитно-кассовыми и двумя операционными офисами. Банк располагает 12 собственными платежными терминалами. Среднесписочная численность персонала на 1 июля 2018 года составляла 280 человек (284 человека годом ранее).

В 2013 году КБ «РостФинанс» был приобретен собственниками строительно-инвестиционного холдинга «Дальпитерстрой» из Санкт-Петербурга. По информации банка, в связи с расширением регионального присутствия инвестхолдинга планируется развитие новых направлений и продуктовой линейки как для частных, так и для корпоративных клиентов. Также в 2013 году было принято решение о развитии сети филиалов на юге страны и за пределами края. При этом стоит отметить, что за 2016 год кредитная организация закрыла часть своих территориальных представительств: был закрыт один филиал (г. Пермь), а также один операционный офис, пять дополнительных офисов и одна операционная касса вне кассового узла.

Частным клиентам банк предлагает рублевые и валютные вклады, потребительское и ипотечное кредитование, денежные переводы (через системы Contact, «Золотая Корона», Western Union и UNIStream), банковские карты (MasterCard), аренду сейфовых ячеек, дистанционное обслуживание.

Корпоративным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание в рублях, кредитование, банковские гарантии, лизинг, размещение средств на депозиты, валютные операции, эквайринг, зарплатные проекты. Всего банк обслуживает порядка 1 600 частных и 500 корпоративных клиентов.

В числе клиентов банка АО «Торговый дом «Петростройкомплект», ЗАО «Унисто», АО «Финнград», ЗАО «Гатчинский ССК», ООО «Меридиан Логистик», ООО «Спецпроект», ООО «Энергоком» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,7% (или 192,7 млн рублей), составив 7,3 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 47,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 45,5% до 47,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 251,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 22,5% до 22,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 22,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 17,4% (или 227,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,9% и 85,1% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 31 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,04% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 46,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 46,7% и 53,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 47,9% до 46,1%, при этом их номинальный объем сократился на 35,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в виде межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 3,7% до 22,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,4 млрд рублей;

• доля основных средств сократилась c 29,8% до 28,9%, при этом их номинальный объем сократился на 8,1 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,3% до 1,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 23,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,3 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 35,1 млн рублей (или 1%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 55,7%. Основная часть корпоративных ссуд выдана предприятиям следующих отраслей экономики: строительство (36,9%), обрабатывающее производство (24,7%), оптовая и розничная торговля (19,5%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 74,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 3,5% до 2,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 14,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,4 млрд рублей (72% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 42,6 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,3 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 481,2 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 63,6 млн рублей.

Совет директоров: Виталий Алешкевич (председатель), Андрей Прохватилов, Елена Куницкая, Аркадий Скоров, Александр Романов.

Правление: Андрей Прохватилов (председатель), Виктория Свистельникова, Елена Зинченко, Наталья Мозговая.

