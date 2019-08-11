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Дебетовые карты в банке «TalkBank»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «TalkBank». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Visa Classic «TalkBank-Black» — TalkBank
TalkBank Pay
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 10% 0 - 1 788 есть
  • для путешествий
  • супермаркеты
Visa Classic «Другие правила» — TalkBank
Другие правила
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 10% 0 - 1 788 есть
  • для путешествий
  • супермаркеты
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах банка «TalkBank»

Спасибо за помощь!
Оценка: 5 Проверяется
Знаете, сколько угодно можно тут рассказывать о том, какие тут здоровские условия по кэшбеку, 1% на все, кто не в курсе, бесплатные переводы туда сюда с карты на карту, бесплатное... Весь отзыв
Все отзывы
857

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