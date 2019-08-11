Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в банке «TalkBank»изменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «TalkBank». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
2 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 10%
|0 - 1 788
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 10%
|0 - 1 788
|есть
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах банка «TalkBank»
Оценка: 5 Проверяется
Знаете, сколько угодно можно тут рассказывать о том, какие тут здоровские условия по кэшбеку, 1% на все, кто не в курсе, бесплатные переводы туда сюда с карты на карту, бесплатное... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Управление финансами в вайбере с помощью Толк банка – это один из моих последних кейсов, как грамотно экономить свое время, поддерживая привычный образ жизни занятого... Весь отзыв
857
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