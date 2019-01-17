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Дебетовые карты в Восточном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Восточном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Classic «Карта номер один» — Восточный Банк
Карта номер один
Visa Classic
168 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 700 - 1 789 есть
  • другое
Visa Classic «Карта номер один» — Восточный Банк
Карта номер один (моментальная)
Visa Instant Issue
41 заявка за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 150 - 1 239 есть
  • другое
Мир Классическая «Карта дальневосточника» — Восточный Банк
Тепло
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 150 - 1 239 есть
  • другое
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Восточного Банка

Оценка: 4
Более двух лет пользуюсь этой очень удачной во всех смыслах и думаю выгодной для банка Восточный дебетовой картой "Пенсионный" ПС МИР. Понятные и удобные тарифы по карте, по счету... Весь отзыв
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45 342

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