Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Восточном Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Восточном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
3 дебетовые карты
Карта номер один
Visa Classic
168 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|700 - 1 789
|есть
|
Карта номер один (моментальная)
Visa Instant Issue
41 заявка за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|150 - 1 239
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|150 - 1 239
|есть
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Восточного Банка
Оценка: 4
Более двух лет пользуюсь этой очень удачной во всех смыслах и думаю выгодной для банка Восточный дебетовой картой "Пенсионный" ПС МИР. Понятные и удобные тарифы по карте, по счету... Весь отзыв
Оценка: 5
Ранее был клиентом Юниаструма, вынужденно попал в Восточный и не пожалел. Все ждал подвох, а его нет) вот и решил поделиться своим опытом обслуживания.Во-первых, хорошие условия по... Весь отзыв
45 342
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