программа лояльности Выручай карта: начисление баллов за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 10 баллов = 1 руб.:

3 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму до 555 руб. в магазине "Пятерочка";

4 балла за каждые 20 руб. - свыше 555 руб. в магазине "Пятерочка";

2 балла за каждые 20 руб. за покупки в любых других магазинах, в том числе и в сети Интернет;

555 приветственных баллов за каждые 555 рублей в чеке в магазинах сети «Пятёрочка» в течение 6 месяцев, но не более 5 550 баллов

при оплате покупок в магазине "Пятерочка" наличными и предъявлении карты баллы начисляются в размере:

1 балл за каждые 20 рублей при сумме покупки менее 555 руб.;

1 балл за каждые 10 рублей при сумме покупок свыше 555 руб.$

9 баллов за каждые 20 рублей в чеке до 555 рублей, 4 балла за каждые 10 рублей в чеке свыше 555 рублей за покупки в день рождения

макс. 100 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 12 месяцев с момента начисления