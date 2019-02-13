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Пятерочка

системы Мир
Мир «Пятёрочка» — Почта Банк
Основные характеристики
  • ставка от 22,9% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание от 900 до 1 800 ₽
  • бонусная программа
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay
Бонусы
  • Супермаркеты

программа лояльности Выручай карта: начисление баллов за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 10 баллов = 1 руб.:

  • 3 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму до 555 руб. в магазине "Пятерочка";
  • 4 балла за каждые 20 руб. - свыше 555 руб. в магазине "Пятерочка";
  • 2 балла за каждые 20 руб. за покупки в любых других магазинах, в том числе и в сети Интернет;
  • 555 приветственных баллов за каждые 555 рублей в чеке в магазинах сети «Пятёрочка» в течение 6 месяцев, но не более 5 550 баллов

при оплате покупок в магазине "Пятерочка" наличными и предъявлении карты баллы начисляются в размере:

  • 1 балл за каждые 20 рублей при сумме покупки менее 555 руб.;
  • 1 балл за каждые 10 рублей при сумме покупок свыше 555 руб.$
  • 9 баллов за каждые 20 рублей в чеке до 555 рублей, 4 балла за каждые 10 рублей в чеке свыше 555 рублей за покупки в день рождения

макс. 100 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 12 месяцев с момента начисления

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
900 - 1 800 ₽

со 2-го года: 0 / 900 руб.

900 руб. за выпуск карты + 900 руб. по итогам года за обслуживание (плата не взимается при отсутствии операций по карте за истекший год)

Снятие наличных в банкоматах банка

3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах Группы ВТБ)

Снятие наличных в ПВН других банков

3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в ПВН Группы ВТБ)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
  • плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);
  • доставка карты Почтой России - 100 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 22,9% до 31,9%
22,9% годовых - по операциям оплаты товаров и услуг; 31,9% годовых - на прочие операции
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • бонусная программа;
  • недорогое СМС-информирование
Минусы
  • крупная комиссия за пропуск платежа
Особые ограничения
  • требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение
Дата актуализации
13.02.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Пятерочка» в 1570 городах России
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Сайт
www.pochtabank.ru
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба