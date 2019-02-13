Пятерочкасистемы Мир
- ставка от 22,9% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 900 до 1 800 ₽
- бонусная программа
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay
- Супермаркеты
программа лояльности Выручай карта: начисление баллов за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты товаров и услуг по курсу 10 баллов = 1 руб.:
- 3 балла за каждые 20 руб. в чеке на сумму до 555 руб. в магазине "Пятерочка";
- 4 балла за каждые 20 руб. - свыше 555 руб. в магазине "Пятерочка";
- 2 балла за каждые 20 руб. за покупки в любых других магазинах, в том числе и в сети Интернет;
- 555 приветственных баллов за каждые 555 рублей в чеке в магазинах сети «Пятёрочка» в течение 6 месяцев, но не более 5 550 баллов
при оплате покупок в магазине "Пятерочка" наличными и предъявлении карты баллы начисляются в размере:
- 1 балл за каждые 20 рублей при сумме покупки менее 555 руб.;
- 1 балл за каждые 10 рублей при сумме покупок свыше 555 руб.$
- 9 баллов за каждые 20 рублей в чеке до 555 рублей, 4 балла за каждые 10 рублей в чеке свыше 555 рублей за покупки в день рождения
макс. 100 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 12 месяцев с момента начисления
со 2-го года: 0 / 900 руб.
900 руб. за выпуск карты + 900 руб. по итогам года за обслуживание (плата не взимается при отсутствии операций по карте за истекший год)
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств)
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в банкоматах Группы ВТБ)
3,9%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств в ПВН Группы ВТБ)
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Группы ВТБ);
- плата за пропуск платежа в 1-й раз - 300 руб., далее - 500 руб. (взимается до 4-х пропусков);
- доставка карты Почтой России - 100 руб.
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы основного долга
- не требуется
- не требуется
- не требуется
- подтверждение дохода не требуется;
- бонусная программа;
- недорогое СМС-информирование
- крупная комиссия за пропуск платежа
- требуется предоставление данных о работодателе / организации, а для неработающих пенсионеров - пенсионное удостоверение
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 550-07-70 — единая справочная служба