Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад мультивалютный в рамках одного вклада денежные средства можно внести в трех валютах — в рублях, долларах и евро, пропорции которых можно менять в течение срока действия договора Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 16:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.