Курсы валют БКС Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «БКС Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,00
|66,79
|15.02.2019 20:47
|EUR
|1
|Евро
|74,65
|75,34
|15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 785-55-448 800 500-70-658 800 500-58-598 800 500-58-80
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