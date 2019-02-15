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Курсы валют БКС Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «БКС Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,00 66,79 15.02.2019 20:47
EUR 		1 Евро 74,65 75,34 15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
ОГРН
1055400000369
Сайт
bcs-bank.com
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
(495) 785-55-44
8 800 500-70-65
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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