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Вклады НИКО-Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов НИКО-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

15 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1,21% 100 500 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,34% 100 500 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 1% 1 92 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 0,1% 1 92 дня
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 5 000 450 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 5 000 400 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 3,2% 100 400 дней
Евро 0,7% 100 400 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2% 1 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 0,5% 1 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 5 000 700 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 5 000 468 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,52% 500 1000 дней
  • выплата процентов ежеквартально
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Евро 0,44% 500 1000 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 10 468 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 10 000 500 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,51% 10 1000 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • капитализация процентов по выбору клиента ежеквартально
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,63% 50 000 720 дней
  • выплата процентов ежеквартально
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,15% 50 000 720 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3,5% 30 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,02% 5 000 460 дней
  • выплата процентов ежеквартально
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Нико-Банка

Сегодня одним из инструментов сбережения и накопления финансов для физических лиц выступают срочные вклады в Нико-Банке, при открытии которых клиент выбирает определенный срок хранения денежных средств на депозитном счете. Разместить денежные средства и получить достойные проценты по вкладам в Нико-Банке можно как в рублях, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по валютным вкладам, как правило, ниже, чем по рублевым. Полученный доход может выплачиваться вкладчику или прибавляться к сумме вклада, т.е. капитализироваться ежемесячно, ежеквартально и т.д. Периодичность выплаты или капитализации процентов прописывается в договоре. В настоящее время популярна услуга оформления заявки на открытие вклада онлайн через сайт банка или «Личный кабинет» в интернет-банке. Самые выгодные ставки Вы найдете на портале Банки.ру!

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