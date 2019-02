Справка Banki.ru

Банк был учрежден в ноябре 1990 года на базе Новотроицкого отделения Промстройбанка как Новотроицк-Банк. В 1992 году кредитная организация была акционирована, а уже в 1998 году получила свое действующее наименование — ОАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности» (Нико-Банк). В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. С февраля 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

Ключевым бенефициаром банка выступает председатель его совета директоров Александр Зеленцов, владеющий акциями напрямую и через подконтрольные компании ООО «Геонефтебур», ООО «Зетол» и ООО «Орих-групп». Его сын Иван Зеленцов и дочь Татьяна Лупахина контролируют соответственно 3,36% и 1,14% акций банка. На миноритариев приходится 1,67% акций общества.

Помимо головного офиса в Оренбурге, банк представлен 12 дополнительными офисами, расположенными в границах Оренбургской области. В Оренбурге также работает ипотечный центр банка. Списочная численность персонала на 1 июля 2018 года составляла 405 человек. Собственная сеть банкоматов насчитывает 26 устройств. Кроме того, держателям карт доступна банкоматная сеть банков-партнеров («Русь», «Оренбург», Газпромбанк, ВТБ, Совкомбанк).

По данным банка, его клиентская база насчитывает около 2 тыс. корпоративных клиентов и свыше 45,5 тыс. частных вкладчиков. В числе клиентов ПАО «Авиакомпания Ютэйр», ООО «Автоделюкс», ООО «Дорожник», АО «Завод Инвертор», ООО «Мастерстрой», ООО «Монтажник», ООО «Регионгазлизинг», ООО «Ремстройсервис», ООО «Ростехлизинг», ООО «Спецтехника», ООО «Термотехника», ОАО «Уралэлектро», ООО «Фабрика оренбургских пуховых платков», ООО «Фирма Фаренгейт», АО «Ютэйр — вертолетные услуги» и др.

Корпоративным клиентам предлагается расчетно-кассовое обслуживание, срочные депозиты, кредитование, банковские карты, интернет-клиент, обслуживание внешнеэкономической деятельности, услуги малому бизнесу (включая льготное кредитование в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой корпорацией МСП), операции с ценными бумагами, операции на денежном рынке, банковские гарантии.

Физическим лицам доступны РКО, линейка вкладов, кредитование (потребительское, ипотечное), банковские карты (MasterCard, «Мир»), денежные переводы («Золотая Корона», WesternUnion, UNIStream, Contact), операции с ценными бумагами и металлическими счетами, индивидуальные сейфовые ячейки, валютно-обменные операции и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 9,3% (или 1,2 млрд рублей), составив 11,8 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 66,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 64,5% до 66,2%, при этом их номинальный объем сократился на 575,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 18,4% до 12,9%, при этом их номинальный объем сократился на 863 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 1,2% до 1,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,7 млн рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 1,7 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,5% (или 8,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,6% и 85,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 428,5 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,93% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 54,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 87,4% и 12,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 52,6% до 54,3%, при этом их номинальный объем сократился на 430,1 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 30,8% до 33,3%, при этом их номинальный объем сократился на 76,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,6% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 166,9 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,4% до 1,5%, при этом их номинальный объем сократился на 7,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,5% до 3,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 128,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,4 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 430,1 млн рублей (или 6,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 52,7%. Согласно промежуточной отчетности по РСБУ за шесть месяцев 2018 года, основная часть ссуд в корпоративном кредитном портфеле выдана компаниям следующих отраслей экономики: обрабатывающие производства (21,3%), строительство (17,8%), транспорт и связь (16,9%), оптовая и розничная торговля (13,1%), операции с недвижимым имуществом (12,1%), добыча полезных ископаемых (6,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 78,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,7% до 1,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 6,8 млрд рублей (106,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 3,2 млн рублей. Объем привлеченных средств на 01.10.2018 составляет 153,4 млн рублей и полностью сформирован кредитами ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 529 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 98,3 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 76,5 млн рублей.

Совет директоров: Александр Зеленцов (председатель), Александр Давыдов, Антонина Рябова, Марина Суворова, Борис Лупахин.

Правление: Светлана Сивелькина (председатель), Татьяна Скубриева, Александр Малышев, Марина Фоттелер, Ирина Пономарева (главный бухгалтер), Сергей Дремов.

