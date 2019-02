Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1990 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В 2004 году головной офис банка был переведен из Кузнецка в Пензу. В сентябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. С января 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2012 году форма собственности банка была изменена на акционерное общество открытого типа. В марте 2014 года руководство кредитной организации было привлечено Банком России к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Михаил Дралин (31,56%), член совета директоров Николай Ларюшкин (24,93%), Сергей и Елена Есяковы (супруги) и их сын Дмитрий, владеющие совместно 28,41%, Александр Гармашов (4,80%), Игорь Толбин (1,39%), Нина Ляхова (1,83%), Сергей Грушин (1,16%). Еще 4,30% акций находятся в публичном обращении. На долю миноритариев приходится 1,61% акций.

Михаил Дралин также является депутатом Законодательного Собрания Пензенской области от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». Ранее избирался депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики. Николай Ларюшкин — экс-руководитель «Мордовэнерго». Сергей Есяков — депутат Государственной думы шестого созыва от партии «Единая Россия», экс-руководитель «Пензаэнерго», совладелец ООО «Финтрансинвест», ООО «Офтайм» и ОАО «АККСБ «КС-банк».

Сеть банка представлена головным офисом в Пензе, 21 дополнительным офисом, тремя операционными офисами и одной операционной кассой вне кассового узла. Вся сеть банка, кроме двух операционных офисов (в Самаре и Республике Чувашия), сосредоточена в Пензенской области. Среднесписочная численность персонала банка на 1 января 2018 года составляла 346 человек. Сеть собственных устройств насчитывает 55 банкоматов и 84 терминала, расположенных в регионе присутствия банка.

В числе клиентов банка в разное время значились такие компании, как ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», ОАО «Пензамежавтотранс», ЗАО «Пензенская горэлектросеть», ОАО «Пензаэнергосбыт», АО «Визит», ОАО «Стройиндустрия», ОАО «Чаадаевский завод ДП», ЗАО «Регион-Хлеб» и др.

Частным лицам банк предлагает кредитование (потребительское, автокредитование, ипотеку, кредитные карты, овердрафт), линейку вкладов, денежные переводы без открытия счета (Contact, «Золотая Корона», UNIStream, Western Union), пластиковые карты (MasterCard, «Мир»), банковские ячейки, удаленное банковское обслуживание и др.

Юридическим лицам доступны расчетно-кассовое обслуживание, кредитование (в том числе малого и среднего бизнеса), депозиты, банковские гарантии, зарплатные проекты, корпоративные банковские карты, эквайринг, банковские ячейки, дистанционное банковское обслуживание и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,2% (или 67,5 млн рублей), составив 5,9 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 45,5% до 45,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,4 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 28,3% до 28,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 15,6 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 8,1% до 8%, при этом их номинальный объем сократился на 4,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 788,8 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,3% (или 24,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,3% и 86,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 14,98% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 57,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 75,6% и 24,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 58,4% до 57,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 10,2% до 10,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 52,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 6,8% до 6,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 10 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,3% до 6,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 17,9 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 10,4% до 10,3%, при этом их номинальный объем сократился на 2,7 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 7,9% до 7,5%, при этом их номинальный объем сократился на 16 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 3,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 5,7 млн рублей (или 0,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 78,3%. Согласно отчетности по РСБУ за 2016 год, основная доля корпоративного кредитного портфеля приходится на следующие отрасли экономики: производство — 29,0%, оптовая и розничная торговля — 21,6%, государственные и муниципальные предприятия — 18,7%, сельское хозяйство — 8,8%, строительство — 8,7%, операции с недвижимостью — 5,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 75,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,9% до 5,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 8,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 3,3 млрд рублей (95,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 407,5 млн рублей, из которых 300 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 471,7 млн рублей, из которых 454,5 млн рублей приходится на кредиты, полученные от ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 104,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 60,1 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 35,4 млн рублей.

Совет директоров: Александр Пахомов (председатель), Евгений Голяев, Олег Звонов, Николай Ларюшкин, Михаил Дралин.

Правление: Михаил Дралин (председатель), Евгений Журавлев, Любовь Зейналова, Яна Макушина (главный бухгалтер).

