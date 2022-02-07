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Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса начала работу в тестовом режиме

07.02.2022 09:43
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Источник
ТАСС
Темы
Банк Открытие Промсвязьбанк Совкомбанк Банк ДОМ.РФ НИКО-Банк МСП Банк Кузнецкий Генбанк

Цифровая платформа для российских субъектов малого и среднего предпринимательства начала работу в тестовом режиме, с ее помощью бизнес может получить наиболее востребованные государственные и коммерческие услуги для своего развития. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации МСП (входит в группу «ВЭБ.РФ»).

В декабре 2021-го правительство РФ одобрило проведение с 1 февраля 2022 года эксперимента по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать свое дело, на базе цифровой платформы МСП. Как уточнили в пресс-службе Кабмина, эксперимент продлится до 1 февраля 2025 года, после чего полученный опыт проанализируют и масштабируют.

«В России начала функционировать цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства на домене мсп.рф. Она позволит получить наиболее востребованные для развития бизнеса государственные и коммерческие сервисы и услуги. На данный момент доступно 11 онлайн-сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. К концу года их будет более 15. Перечень сервисов определили сами предприниматели, которые участвовали в разработке платформы. В настоящее время она работает в тестовом режиме», — говорится в сообщении.

Как отметили в Корпорации МСП, при регистрации пользователя в личном кабинете платформа автоматически рассчитает рейтинг бизнеса, основываясь на данных Федеральной налоговой службы, Центробанка и других официальных источников. Юрлицу доступны 35 показателей, индивидуальному предпринимателю (ИП) покажут 15 параметров, в том числе данные о стоп-факторах. Предприниматель сможет увидеть, есть ли налоговая задолженность, нарушались ли условия использования ранее предоставленной поддержки.

«Если предприниматель захочет пройти полную диагностику, то он через платформу подает заявку, не обращаясь лично в центр «Мой бизнес» своего региона, и получает оценку уже по 44 показателям, этот функционал будет доступен в середине февраля. По итогам анализа будут предлагаться меры поддержки, их перечень будет постоянно расширяться», — уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.

На платформе также запустили сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. Сейчас на платформе восемь банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ, НИКО-Банк, МСП Банк (дочернее общество Корпорации МСП), банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет расти по запросу кредитных организаций и пользователей, подчеркнули в Корпорации МСП. Там ожидают, что к концу 2022 года на платформе будут представлены не менее 15 банков. Ответ с предодобренными предложениями от кредитных организаций придет в личный кабинет пользователя для выбора и оформления оптимального варианта. При этом предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита, уточнили в пресс-службе Корпорации МСП.

В сервис внедрили конструктор документов с самыми востребованными типовыми шаблонами: 70 — для юридических лиц, 35 — для физических. Также есть дайджест, где разъясняются изменения в российской нормативно-правовой базе.

«За каждым сервисом стоит запрос от представителей бизнеса по оптимизации предпринимательской деятельности. Благодаря переводу в «цифру» упрощаются и ускоряются бизнес-процессы, а значит, бизнесу получить поддержку становится проще и быстрее. И теперь можно, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки», — приводится в сообщении комментарий главы Корпорации МСП Александра Исаевича.

В отдельный блок выделили региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн. Сейчас на цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из десяти регионов. Пока региональные меры поддержки доступны предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Алтайском и Пермском краях, а также в Бурятии. Ожидается, что остальные субъекты подключат к платформе в 2022 году.

Для предпринимателей также создали сервис по бизнес-обучению. В личном кабинете доступна экспресс-проверка компетенций в виде тестирования, с помощью которой можно определить уровень профессиональных и личностных навыков, а затем получить персональные рекомендации по их развитию. Особенность данного сервиса — возможность найти персонального наставника по интересующему направлению и записаться на встречу.

Для начинающих предпринимателей платформа поможет определить оптимальную правовую форму и налоговый режим. После этого можно направить заявку на регистрацию без госпошлины и визита в налоговую. В течение года по запросу бизнеса и коммерческих платформ интегрируют дополнительные сервисы, главный критерий отбора которых — востребованность у предпринимателей.

Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития, ее создание предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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