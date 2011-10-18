3 кредитные карты

Купи сейчас Visa Classic Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26,5% до 300 000 до 50 дней не требуется Купи сейчас Gold Visa Gold Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26,5% до 300 000 до 50 дней не требуется Купи сейчас Platinum Visa Platinum Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода российский рубль 26,5% до 300 000 до 50 дней не требуется

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.