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3 кредитные карты

Visa Classic «Мотив Classic» — Уралфинанс
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Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26,5% до 300 000 до 50 дней не требуется
Visa Gold «Мотив Gold» — Уралфинанс
Купи сейчас Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26,5% до 300 000 до 50 дней не требуется
Visa Platinum «Мотив Platinum» — Уралфинанс
Купи сейчас Platinum
Visa Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26,5% до 300 000 до 50 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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