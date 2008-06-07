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Ипотека в Ижкомбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

10 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,25% от 300 000 ₽ 15 лет 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 15 000 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
12,25% от 300 000 ₽ 15 лет 50%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
15% до 453 000 ₽ 6 мес. -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,25% от 300 000 ₽ 15 лет 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 1 500 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 1 500 000 ₽ 30 лет 15%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 6 000 000 ₽ 30 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,75% от 300 000 ₽ 10 лет 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,65% от 300 000 ₽ 10 лет 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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