Кредитные карты Солид Банка
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|Название, банк
|Мин. ставка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|от 0%
|до 600 000
|до 55
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|от 29%
|до 600 000
|до 110
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|от 0%
|до 700 000
|до 55
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