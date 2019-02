Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1994 году в форме общества с ограниченной ответственностью. С февраля 2005 года является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. В 2011 году кредитная организация изменила свою организационно-правовую форму на открытое акционерное общество, в июле 2015 года — на публичное акционерное общество.

Единственным бенефициаром банка выступает председатель совета директоров Валерий Макаренко (100%).

Сеть банка представлена головным офисом, расположенным в Мурманске, и тремя дополнительными офисами — в Мурманске и Североморске. Средняя численность персонала банка на октябрь 2017 года составляла 78 сотрудников. Собственная сеть банкоматов не развита.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, линейку вкладов, потребительское кредитование, денежные переводы без открытия счета (UNIStream). Юридическим лицам доступно РКО, кредитование, размещение средств на депозиты, валютные операции, удаленное банковское обслуживание, зарплатные проекты и др.

На обслуживании в банке находятся порядка 1 тыс. клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В числе клиентов банка ПАО «Аэропорт Мурманск», АО «Мурманоблгаз», ООО «Стройтранссервис», ООО «Фараон», АО «Центргазстрой» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,6% (или 57,4 млн рублей), составив 966,8 млн рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 40,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 33,6% до 40,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 46,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 28,6% до 19,4%, при этом их номинальный объем сократился на 104,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 350,3 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,8% (или 2,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 36,2% и 63,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 36,64% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 62% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 88,7% и 11,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 62,5% до 62%, при этом их номинальный объем сократился на 39,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 24,7% до 26,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 5 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,1% до 6,6%, при этом их номинальный объем сократился на 19,5 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 2,5% до 2,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 958 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 2,2% до 1,9%, при этом их номинальный объем сократился на 4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 599,8 млн рублей. С начала года его объем сократился на 39,8 млн рублей (или 6,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 66,6%. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, в составе корпоративного портфеля большая часть ссуд предоставлена предприятиям торговли (68,3%) и организациям, осуществляющим деятельность в сфере операций с недвижимостью (19,0%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 95,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 1,7% до 13,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 7,7%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 981,3 млн рублей (163,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 258 млн рублей, из которых 135 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 24,5 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 3,3 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4,9 млн рублей.

Совет директоров: Валерий Макаренко (председатель), Светлана Дудкина, Владимир Абозовик, Анна Макаренко, Александр Первухин.

Правление: Светлана Дудкина (председатель), Ирина Князева, Юлия Башина.

