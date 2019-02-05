Славия, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Славияеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- стоимость обслуживания 70 $
- стоимость обслуживания 70 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Выпуск и обслуживание
70 $
Выпуск и обслуживание
70 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,6% - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,6% - в ПВН Промсвязьбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,6% - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,6% - в ПВН Промсвязьбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. (эквивалент) в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0,6% - в банкоматах Промсвязьбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0,6% - в ПВН Промсвязьбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. (эквивалент) в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 120 руб. / 4 долл. / 4 евро ежемесячно;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% от суммы наличных операций
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за получение наличных в устройствах Промсвязьбанка
Минусы
- крупная комиссия за СМС-информирование;
- высокая стоимость обслуживания валютных карт
Дата актуализации
05.02.2019 15:53
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Славия»
- Адрес
- 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5а
- Сайт
- www.slaviabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 969-24-15