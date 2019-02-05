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Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (payWave) Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Выпуск и обслуживание 70 $ Выпуск и обслуживание 70 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0,6% - в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

0,6% - в ПВН Промсвязьбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0,6% - в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

0,6% - в ПВН Промсвязьбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. (эквивалент) в день Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро

0,6% - в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро

0,6% - в ПВН Промсвязьбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. (эквивалент) в день Дополнительная информация СМС-информирование - 120 руб. / 4 долл. / 4 евро ежемесячно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% от суммы наличных операций Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за получение наличных в устройствах Промсвязьбанка Минусы крупная комиссия за СМС-информирование;

высокая стоимость обслуживания валютных карт Дата актуализации 05.02.2019 15:53 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.