Хакасский Муниципальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
ОтЛичная карта Мир
Мир Классическая — Хакасский Муниципальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- возможна привязка карты к Google Pay
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 50 руб.
- 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1,25%, мин. 75 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;
- СМС-информирование - 55 руб. в месяц;
- плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 12:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ОтЛичная карта Мир» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Абакан
- Телефоны
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(3902) 35-75-00