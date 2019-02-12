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Хакасский Муниципальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

ОтЛичная карта Мир

Мир Классическая — Хакасский Муниципальный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • возможна привязка карты к Google Pay
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 50 руб.
  • 0% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков

1,25%, мин. 75 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;
  • СМС-информирование - 55 руб. в месяц;
  • плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 12:54
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ОтЛичная карта Мир» в 10 городах России
2 970
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
Отделения и банкоматы
в вашем городе Абакан
Отделения 14
Банкоматы 43
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Телефоны
(3902) 35-75-00