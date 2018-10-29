Справка Banki.ru

Банк основан в 1994 году в городе Симферополе. С самого начала деятельности бизнес финучреждения был сконцентрирован на территории Республики Крым. Кроме того, банк располагал филиалами в Киеве, Запорожье и в Одесской области. В 2006 году стал уполномоченным банком Пенсионного фонда Украины по обслуживанию пенсионеров. В мае 2014 года Национальный банк Украины лишил ЧБРР лицензии на осуществление банковской деятельности, аргументируя отзыв невозможностью осуществлять банковское регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг деятельности банка. На момент отзыва лицензии в составе акционеров банка числилось 34 лица, ни одно из которых не контролировало более 10% акций.

Уже в августе 2014 года ЧБРР перешел под регулирование Банка России. По предложению министра финансов Республики Крым Владимира Левандовского, акции банка были переданы в ведение Министерства имущества и земельных отношений республики. Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, дал поручение разработать «программы развития правительственного банка».

С августа 2014 года ЧБРР входит в российскую систему страхования вкладов.

В 2015 году на рынке появилась информация о планируемом поглощении ЧБРР Генбанком, подконтрольным правительству Крыма и властям Севастополя (по 25% акций, в настоящее время банк проходит процедуру финансового оздоровления). Однако к октябрю 2016 года стало известно, что власти Севастополя приняли решение отказаться от передачи правительству Крыма 25% акций Генбанка, что было необходимо для дальнейшей консолидации банков.

В октябре 2018 года банк перешел на базовую лицензию ЦБ РФ в соответствии с требованиями ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В настоящее время основным акционером ЧБРР выступает Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым — 98,15% акций. Владельцами оставшихся 1,32% и 0,53% акций соответственно являются ОАО «Крымский депозитарий» и акционеры-миноритарии.

Сеть банка представлена головным офисом в Симферополе и 38 дополнительными отделениями на территории Республики Крым, в том числе семью отделениями в Севастополе (по состоянию на 30 июля 2018 года). На конец 2017 года численность персонала кредитной организации составляла 304 человека (годом ранее — 292 человека). Фининститут располагает 25 единицами собственных банкоматов.

Банк обслуживает государственные предприятия, туризм, сельскохозяйственную, пищевую, строительную, газовую, автомобильную и многие другие отрасли Крыма. В отраслевой структуре кредитного портфеля преобладают следующие сегменты: торговля и ремонт (37,6%), операции с недвижимостью и строительство (17,5%) и производство (14,4%).

Корпоративным клиентам банк предоставляет услуги по кредитованию (в том числе для индивидуальных предпринимателей), расчетно-кассовому обслуживанию, предлагает разместить свободные средства на депозиты, осуществляет обслуживание внешнеэкономических операций и предлагает зарплатные проекты с использованием банковских карт платежной системы «Мир», корпоративные карты. Частным лицам фининститут предлагает вклады, потребительские и автокредиты, РКО, расчетные карты («Мир»), проведение платежей, оплата услуг, денежные переводы без открытия счета, обмен валюты, услуги по выплате в рамках пенсионных и социальных программ, в том числе выплаты пособий от Департаментов труда и социальной защиты населения и иные выплаты по обязательному страхованию от Фонда социального страхования, денежные переводы (Contact, Blizko, «Юнистрим»), аренду сейфовых ячеек.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 6,8% (или 371,2 млн рублей), составив 5,8 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 42,2% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 35,3% до 39,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 353,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 48,2% до 42,2%, при этом их номинальный объем сократился на 166,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 341,3 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 1,3% (или 4,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 5,9% и 94,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,08% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 65,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 81,9% и 18,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 14,2% до 16%, при этом их номинальный объем увеличился на 153,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 65,1% до 65,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 285,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 15,1% до 13,2%, при этом их номинальный объем сократился на 53,9 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,1% до 2,9%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 2,5% до 2,1%, при этом их номинальный объем сократился на 11,9 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 926,9 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 153,8 млн рублей (или 19,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 86,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 80,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 37,8% до 35,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 40,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 996,4 млн рублей (107,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 3,8 млрд рублей, из которых 3,8 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 18,9 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 16 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4,7 млн рублей.

Наблюдательный совет: Оксана Лахина (председатель), Юлия Анатолиди, Дина Шутько, Ирина Коптева, Иван Фурс.

Правление: Дина Шутько (председатель), Елена Милявская, Олег Пальчик.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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