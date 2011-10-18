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Вклады Банка Раунд

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка Раунд можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

3 вклада
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 3 000 000 271 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,65% 500 000 735 дней
Евро 0,15% 100 000 735 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,4% 3 000 000 271 день
  • выплата процентов ежемесячно
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Доллар США 1,9% 500 000 735 дней
Евро 0,3% 500 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 3 000 000 271 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,75% 500 000 735 дней
Евро 0,25% 200 000 735 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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