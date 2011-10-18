Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Банка Раунд можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,7%
|3 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|1,65%
|500 000
|735 дней
|Евро
|0,15%
|100 000
|735 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,4%
|3 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|1,9%
|500 000
|735 дней
|Евро
|0,3%
|500 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|3 000 000
|271 день
|
|Доллар США
|1,75%
|500 000
|735 дней
|Евро
|0,25%
|200 000
|735 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,4%
|Ставка в долларах
|3,75%