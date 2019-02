Справка Banki.ru

Банк был основан в 1993 году под наименованием «Северо-Восточный Инвестиционный Банк» (СВИБ). В состав его участников и учредителей входили ЗАО «Саавторг», ООО «Каз Инвест» (Элиста), ЗАО «РГС Ко», ЗАО «Трастконсалт», ЗАО «Люмина», некое ЗАО «Альфа-Групп», европейская консалтинговая компания «Дунай», ООО «Стилус», ООО «СибКонсалтГрупп» и трое физических лиц. Позже 100% долей кредитной организации перешли от ЕКК «Дунай» к «СибКонсалтГрупп». В августе 2005 года банк был включен в состав участников системы страхования вкладов физических лиц.

В начале 2008 года по 25% «СибКонсалтГрупп» приобрели структуры холдинга «Газметалл», позже переименованного в «Металлоинвест»* («Уральская сталь», Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат), а бенефициарами банка стали Василий Анисимов, Андрей Скоч и Алишер Усманов**. Таким образом, «Металлоинвест» получил замену выкупленному у них Львом Кветным банку «Национальный Стандарт». В апреле 2009 года СВИБ был переименован в Ферробанк. В октябре 2012 года банк получил действующее наименование — ООО «Банк Раунд».

До июня 2017 года единственным бенефициаром банка выступал член совета директоров кредитной организации Леон Семененко, владевший 100% акций через ООО «СибКонсалтГрупп». Отметим, что в середине 2000-х годов г-н Семененко упоминался в СМИ как помощник Алишера Усманова, а в материалах Петербургского международного экономического форума, по информации агентства «Интерфакс», Леон Семененко был назван советником главы УК «Металлоинвест».

На текущий момент бенефициарным владельцем банка является член совета директоров, председатель правления Ирина Лупичёва. Стоит также отметить, что Ирина Лупичёва входит в состав совета директоров АО «ХК «Металлоинвест».

В сентябре 2013 года стало известно о планах мобильного оператора «Мегафон» объединить бизнес с бизнесом Банка Раунд. Для этого проекта в банк был приглашен Булад Субанов, который в августе 2013 года покинул пост зампреда правления ОТП Банка («дочка» венгерского OTP Bank). В результате планировалось создать мобильный банк, задействовав для этого клиентскую базу «Мегафона» и отделения оператора, которые могут быть использованы как точки продаж. По одной из версий, кредитная организация должна была быть переименована в Мегафон-Банк.

Помимо головного офиса в Москве, банк располагает двумя отделениями — в аэропорте Внуково и в городе Старом Осколе. Ранее действовали филиалы банка в Железногорске и Троицке и несколько операционных офисов и оперкасс (в частности в Губкине и Старом Осколе Белгородской области). Отметим, что оперофис банка во Внуково начал свою работу в мае 2014 года, а в июле в СМИ появилась информация о том, что Алишер Усманов планирует стать совладельцем аэропорта (в структурах которого на тот момент уже имелись его представители). Действующий председатель правления Банка Раунд Ирина Лупичёва (занявшая должность после ухода Булада Субанова), согласно данным «СПАРК», является также членом совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Внуково», ООО УК «Металлоинвест» и ОАО «Авиа-Бизнес-Терминал».

Банк не располагает собственной банкоматной сетью. Численность персонала на январь 2018 года составляла 153 человека.

Юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, размещение средств в срочные депозиты, зарплатные проекты, дистанционное обслуживание по системе «Банк — Клиент», документарные операции, валютный контроль, интернет-эквайринг и др. В число корпоративных клиентов входят ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ООО «Агрострой», ОАО «ВНИИР», ЗАО «Завод Демидовский», АО «Полет», ОАО «Птицефабрика Кинешемская», ООО «Кранмаш», ООО «Монтаж профи», ООО «Экоэнерго», ООО «Домстрой» и др.

Частным лицам доступно потребительское кредитование, РКО, линейка вкладов, банковские карты MasterCard, потребительские кредиты, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы (WesternUnion, UNIStream, «Золотая Корона»), дистанционное банковское обслуживание и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 28,7% (или 2,3 млрд рублей), составив 10,1 млрд рублей на 01.10.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 50,4% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 21,1% до 32,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,7 млрд рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 56,4% до 50,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 660,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 1,1 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 10,7% (или 136,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 11,2% и 88,8% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 230 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 14,11% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 42,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 85,7% и 14,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 33% до 25,5%, при этом их номинальный объем сократился на 18,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 44% до 42,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 881,5 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 6,4% до 17,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,2 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 11,8% до 9,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 73,9 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 4,2% до 4,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 84,6 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 18,4 млн рублей (или 0,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 85,9%. Согласно промежуточно отчетности по РСБУ за девять месяцев 2018 года, корпоративные заемщики банка представляют преимущественно следующие отрасли экономики: финансовая и страховая деятельность (20%), оптовая и розничная торговля (17%), операции с недвижимостью (17%), информация и связь (16%), профессиональная, научная и техническая деятельность (13%), строительство (7%), транспортировка и хранение (7%). Розничный портфель на 66% представлен потребительскими ссудами, 34% — ипотека. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 56,3%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 5,3% до 5,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,3 млрд рублей (88,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 1,8 млрд рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 84,7 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 58,7 млн рублей.

Совет директоров: Денис Зырянов (председатель), Ирина Лупичёва, Максим Чупашкин, Артем Вильман, Маттиас Боллигер, Павел Филиппов, Светлана Ушакова, Леон Семененко.

Правление: Ирина Лупичёва (председатель), Владимир Кругликов, Ирина Белякова, Денис Врублевский, Галина Ижбердиева, Дмитрий Гуменюк.

* «Металлоинвест» — крупный горно-металлургический холдинг, основанный Алишером Усмановым. В состав холдинга входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, металлургические предприятия — Оскольский электрометаллургический комбинат и «Уральская сталь», компания по вторичной переработке металла «УралМетКом», а также организации, обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям. Численность сотрудников холдинга составляет почти 60 тыс. человек.

Компания является мировым лидером по производству товарного горячего брикетированного железа, третьим в мире производителем окатышей, одним из ведущих производителей товарной железной руды. По международной классификации JORC обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды. «Метапллиоинвест» является крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.

** Алишер Усманов — основной акционер структуры USM Holdings, которая объединяет активы в горнорудной промышленности и металлургии (холдинг «Металлоинвест»), ритейле («Евросеть») и телекоммуникационном секторе («Мегафон»), интернете (Mail.ru Group, DST Global), телевидении («ЮТВ Холдинг»). В списке «200 богатейших бизнесменов России — 2018» журнала Forbes Алишер Усманов занимает 10-е место с состоянием, оцениваемым в 12,5 млрд долларов США (в 2017 году — 5-е место с состоянием в 15,2 млрд долларов США).

