Холдинг USM Алишера Усманова и его партнеров, интернет-компания Mail.ru Group, сотовый оператор «МегаФон», Российский фонд прямых инвестиций и китайская платежная система AliPay (входит в Alibaba Group) подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия в области финансовых услуг, рассказал газете «Коммерсант» источник в инвестиционных кругах и подтвердили еще два человека. Частью совместного бизнеса может стать входящий в USM банк «Раунд». Новая структура обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги клиентам AliExpress Russia.

Как уточнил один из собеседников газеты, стороны договорились, что доля USM в СП составит 51,05%, AliPay — 30%, РФПИ — 7%, «МегаФона» — 6%, Mail.ru Group — 5,95% (за счет внесения доли в системе платежей «Инплат Технологии»). Сам упомянутые организации отказались от комментариев.

По информации издания, документы о создании финансового СП были подписаны в начале октября одновременно с рамочным соглашением о создании СП в сфере платежей; в те же дни было объявлено о создании AliExpress Russia.

Как пояснялось ранее, совместное предприятие AliExpress Russia, которое создали РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «МегаФон», займется интеграцией российских потребительских интернет-платформ и платформ электронной торговли; российская сторона получила контрольный пакет в предприятии. В сегодняшнем материале «Коммерсанта» уточняется, что на текущий момент доли участников AliExpress Russia распределились так: у Alibaba Group — 55,7% экономической и 49,9% голосующей доли, у «МегаФона» — 24,3% и 30,2%, у Mail.ru Group — 15% и 18,7%, у РФПИ — 5% и 1,2% соответственно.

Mail.ru Group и Alipay анонсировали проект с электронными платежами Крупнейшим акционером СП станет Mail.ru Group.

Также уже сообщалось, что крупнейшим акционером платежного СП, создаваемого Mail.ru Group, Alipay, USM, «МегаФоном» и РФПИ, будет Mail.ru Group, которая получит 40% и внесет активы VK Pay и «Деньги. Mail.ru». «Коммерсанту» известно, что 35% платежного СП получит создаваемое финансовое СП; AliPay получит 20%, РФПИ — 5% напрямую.

«До создания AliExpress Russia обработкой платежей площадки AliExpress в России занималась AliPay. В будущем все платежи AliExpress Russia станут проходить через платежное СП, контроль в котором будет у российских акционеров», — рассказал собеседник издания. Финансовое СП также будет под контролем российских акционеров, его гендиректора номинирует USM, подчеркнул он.

Финансовое СП создается как неотъемлемая часть инфраструктуры платежного СП для обработки его трансакций и «создания связанных с ним сервисов», рассказывают собеседники «Коммерсанта». Появление подобной структуры позволит оптимизировать работу внесенных в платежное СП сервисов VK Pay и «Деньги@Mail.ru» за счет экономии на комиссиях и упрощения операционного взаимодействия, поясняют они. «Финансовое СП облегчит оперирование платежами в платежном СП и позволит сэкономить средства за счет комиссий сторонних банков. При этом участие банков-партнеров в проекте не исключено», — говорит один из собеседников.



Источник в инвестиционных кругах утверждает, что финансовое СП в перспективе также может оказывать другие банковские услуги. «Это требует одобрения ЦБ, консультации с регулятором уже были», — уточнил он. В Центробанке это не комментируют. Получение банковской лицензии не потребуется, так как USM вносит в финансовое СП уже лицензированный банк «Раунд», говорит другой источник.