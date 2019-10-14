системы Мир Премиальная

Дебетовая карта Мир Премиальная в Московском Коммерческом Банке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4,67%

начисление процентов производится в размере 2/3 от ключевой ставки Банка России; проценты начисляются при покупках от 5 000 руб. в месяц и среднемесячном остатке от 10 000 до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

4 500 руб. - плата за выпуск взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц;
  • 1% при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 150 000 руб. в месяц;
  • 1% при снятии свыше 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%;
  • 1,5% за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 150 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. за пределами РФ
Лимиты по операциям до 100 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация по курсу банка, комиссия - 1,7%
Дата актуализации 14.10.2019 17:48
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.10.2019 17:48
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии в банкоматах и кассах банка за снятие наличных в сумме свыше 150 000 руб. в месяц
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации 14.10.2019 17:48
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Премиальная» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «МОСКОМБАНК»
Адрес
119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 5
ОГРН
1027739223687
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 4
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Телефоны
(495) 609-19-19

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