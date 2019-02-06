Снежинский, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 623 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 40 $
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
Выпуск и обслуживание
2 623 ₽
40 долл. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
40 $
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%, мин. 0,1 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 0,1 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
300 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%, мин. 0,1 долл.
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 0,1 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
в эквиваленте 300 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых в рублях, 25% годовых в валюте;
- смена ПИН-кода в банкоматах - 0,6 долл.;
- конвертация по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 1,5 долл.;
- стоимость СМС-информирования - 70 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
- наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка;
- установление тарифов за обслуживание и получение наличных в долларах США, вне зависимости от валюты счета
Особые ограничения
- карта выдается с 14 лет с разрешения родителей или законных представителей
Дата актуализации
06.02.2019 12:03
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
- Адрес
- 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Снежинск
- Телефоны
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8 800 755 05 05 — единая справочная служба