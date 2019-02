Справка Banki.ru

Банк был учрежден в г. Казани Республики Татарстан в форме общества с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1992 году. С февраля 2005 года общество является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. До июня 2014 года осуществлял свою деятельность под наименованием ЗАО «Кара Алтын», затем сменил организационную форму и наименование на ООО «Алтынбанк».

На текущий момент основными бенефициарами банка являются исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, бывший председатель правления банка «Ак Барс», заслуженный экономист Республики Татарстана Талгат Абдуллин и его родственники: председатель правления банка Ринат Абдуллин, директор ООО «Бизнес-Инвест», член совета директоров Булат Абдуллин, Амина Абдуллина и Эльвера Абдуллина, совместно контролирующие порядка 90,18% акций общества, в том числе через ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (ОАО «КУГР»)*. В числе акционеров также Шамиль Бикмаев и немецкая фирма «Knauf Gerbryuder Fervaltungsgezelshaft» (соответственно 5,41% и 3,39% акций через участие в ОАО «КУГР»), Сююмбика Зиганшина (1,01%).

Помимо головного офиса в Казани, банк располагает пятью дополнительными офисами и тремя операционными кассами вне кассового узла. Все офисы расположены на территории Республики Татарстан. Собственная сеть банкоматов и платежных терминалов банка насчитывает девять устройств. Среднесписочная численность персонала банка за I квартал 2018 года составляла 100 человек (110 человек годом ранее).

Физическим лицам банк предлагает линейку вкладов, кредитование (авто-, потребительское, ипотеку), открытие и обслуживание текущих счетов, пластиковые карты («Мир»), денежные переводы без открытия счета (Contact, «Золотая Корона»), удаленное банковское обслуживание и аренду сейфовых ячеек.

Корпоративным клиентам доступно РКО, кредитование, размещение средств на депозиты, операции с ценными бумагами, валютные операции, зарплатные проекты («Мир»), торговый эквайринг, удаленное банковское обслуживание и др.

Банк обслуживает около 1,2 тыс. счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и порядка 2 тыс. счетов физических лиц. В числе клиентов банка АО «Стройсервис», ООО «Стройарсенал», ООО «Трансинвест», ООО «Казаньсельмаш», ООО «Делко», ООО «Эколайн», ООО «Электросервис» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,6% (или 184,2 млн рублей), составив 1,4 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 31,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 5,9% до 11,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 63 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 43,7% до 31,1%, при этом их номинальный объем сократился на 256,7 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 552,1 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 9% (или 54,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 39,4% и 60,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 47,01% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью выданных межбанковских кредитов, которая на отчетную дату формирует 51,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 93,8% и 6,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 45,8% до 42,3%, при этом их номинальный объем сократился на 133,9 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 44,2% до 51,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 19,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 8,3% до 5%, при этом их номинальный объем сократился на 60,8 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 593,6 млн рублей. С начала года его объем сократился на 133,9 млн рублей (или 18,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 77,8%. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, основная часть корпоративных кредитов банка была выдана компаниям и организациям, представляющим следующие отрасли экономики: промышленность (18,4%), транспорт и связь (12,6%), недвижимость (10,5%) и торговля (10,3%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 87,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,7% до 4,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 33,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1 млрд рублей (175,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 722 млн рублей, из которых 600 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 18,3 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,1 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 46,1 млн рублей.

Совет директоров: Шавкат Абдуллин (председатель), Булат Абдуллин, Лилия Мифтахутдинова, Айша Абдуллина, Марат Шайматов.

Правление: Ринат Абдуллин (председатель), Лилия Хисамова, Светлана Кирилева, Юлия Щербакова, Сабина Ахметянова.

* ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (Республика Татарстан) был образован в апреле 1996 года путем приватизации одноименного госпредприятия РПО «Росминералсырье» МПСМ РСФСР. Основным видом деятельности ОАО «КУГР» является ведение горных работ по добыче гипсового камня подземным способом и его реализация для производства строительных материалов. Основными рынками сбыта готовой продукции компании являются Поволжский, Московский и Уральский регионы. В числе основных потребителей продукции: ООО «Аракчинский гипс», ООО «Холсим(РУС)» (Вольскцемент), ЗАО «Волга-Цемент», ЗАО «Кей энд Джи» (Ульяновскцемент и ЖКСМ), ООО «Старатели», ОАО «Гипсобетон», ОАО «Свердловский гипсовый завод» и другие.

ОАО «КУГР» занимает шестое место в России и является лидером в Приволжском федеральном округе по добыче гипсового камня. Выручка компании по итогам 2017 года составила 257,6 млн рублей (в 2016 году — 295,3 млн рублей), чистая прибыль — 38,7 млн рублей (34,6 млн рублей), объем чистых активов — 662,1 млн рублей (608,6 млн рублей).

Общество контролируется Талгатом Абдуллиным и его родственниками (в совокупности порядка 87,5% акций ОАО).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru