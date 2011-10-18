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Вклады Муниципального Камчатпрофитбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Муниципального Камчатпрофитбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 2,3% 500 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 0,45% 500 12 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,15% 5 000 271 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 5 000 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1,95% 300 12 мес.
Евро 0,3% 300 18 мес.
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,75% 2 000 000 6 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,2% 200 000 12 мес.
Евро 0,75% 150 000 18 мес.
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 3,5% 1 000 2 года
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,55% 1 6 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 000 4 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,65% 1 500 000 12 мес.
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Муниципальный Камчатпрофитбанк
лицензия № 2103

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Вклады Муниципального Камчатпрофитбанка

При подборе выгодных вкладов Муниципального Камчатпрофитбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Муниципальном Камчатпрофитбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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