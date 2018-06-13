Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в феврале 1992 года под наименованием «Уран» в г. Сорочинске Оренбургской области. С января 2005 года является участником системы страхования вкладов. В конце 2009 года кредитную организацию у главы Северо-Западного представительства Номос-Банка Мурата Сатаева и предправления банка «Петровский» (присоединен к банку «Открытие», см. «Книгу памяти») Виктора Питернова приобрели непосредственно Номос-Банк (74,15% долей) и бывший совладелец «Северной Казны» Владимир Фролов (25,1%). Банк «Уран» приобретался командой Фролова под проект создания инновационного специализированного интернет-банка. В феврале 2010 года банк переименовали в ООО «Инбанк».

Во второй половине 2012 года финансовая корпорация «Открытие» анонсировала и начала воплощать в жизнь сделку по поглощению основного банка группы — Номос-Банка. В периметр сделки по покупке «Номоса» Инбанк не вошел и был продан новым акционерам, в числе которых оказались несколько экс-менеджеров Номос-Банка и представителей группы «ИСТ» (прежнего совладельца группы Номос-Банка). На фоне этих событий вышел из состава участников действующий на тот момент глава совета директоров Владимир Фролов. На сегодняшний день акционерами Инбанка выступает ряд физических лиц, представляющих интересы группы «ИСТ».

Основными бенефициарами банка на текущий момент выступают совладельцы группы «ИСТ»: председатель совета директоров Дмитрий Соколов (76,34%), Александр Несис (11,95%), член совета директоров Николай Добринов (5,54%), Алексей Гудайтис (5,53%), а также Игорь Финогенов (0,27%), Игорь Цыплаков (0,25%), Константин Янаков (0,11%) и Виктор Питернов (0,0001%).

Стоит отметить, что до недавнего времени владельцем контрольного пакета с долей в 50% выступал Александр Несис.

Банк представлен головным офисом в Москве и кредитно-кассовым офисом в Санкт-Петербурге. Собственная сеть банкоматов не развита. Держателям «пластика» в льготном режиме доступны банкоматы группы «Открытие». На конец 2017 года списочная численность персонала — 169 сотрудников (годом ранее — 159 человек).

Банк специализируется на обслуживании состоятельных частных лиц и корпоративного сектора. Корпоративным клиентам Инбанк предлагает следующий набор продуктов и услуг: РКО, размещение средств на депозиты, банковские гарантии, корпоративные карты (Visa) и зарплатные проекты, систему «Инбанк-online». Частным лицам (в том числе в сегменте Private Banking) доступны депозиты, пластиковые карты систем Visa и MasterCard, инкассация, кредитование, аренда сейфовых ячеек, инвестиционные услуги, услуги по планированию благосостояния.

За период с апреля 2017 года по апрель 2018 года объем нетто-активов кредитной организации увеличился на 38,4%, составив 21,0 млрд рублей. В пассивной части баланса основным источником роста за указанный период стали вклады физлиц, объем которых увеличился в полтора раза. Вторым крупнейшим источником роста оказались привлеченные МБК, объем которых вырос более чем на треть. В активах почти вся свободная ликвидность направлялась на рынок межбанковского кредитования. При этом банк использовал не только привлеченные средства, но и ликвидность от реализации портфеля облигаций, объем которого сократился вдвое.

Структура пассивов банка отличается высокой концентрацией на средствах физических лиц, доля которых на 1 апреля 2018 года в пассивах составляла почти 50% (годом ранее — 44%). Основу средств физлиц формируют депозиты населения со сроками погашения от полугода до года. На средства, привлеченные от российских банков (в том числе по операциям РЕПО), приходится 26% пассивов. Средства на счетах и депозитах предприятий и организаций, а также субординированные займы составляют в совокупности 11,3%. Доля выпущенных банком векселей не превышает 1%. Клиентская база банка небольшая, платежная динамика достаточно волатильная: за последний год ежемесячные обороты по счетам клиентов составляли от 4 млрд до 40 млрд рублей.

Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом. В состав капитала банка включен привлеченный от ООО «Недвижимость-Челябинск» субординированный кредит в размере 500,0 млн рублей со сроком погашения в мае 2024 года. Нормативы достаточности собственных средств выполняются банком на комфортном уровне: на 1 апреля 2018 года Н1.0 составил 15,4% при минимуме в 8%.

Почти половину от активов нетто на отчетную дату занимает портфель выданных МБК. Доля кредитов клиентам составляет 26,7%, на портфель ценных бумаг приходится 19,5%, на высоколиквидные остатки (преимущественно остатки на корсчетах) — 4,6%. Совокупная доля основных средств и прочих активов чуть превышает 1%.

Кредитный портфель за последний год продемонстрировал умеренный рост на 7,9%, на 86% представлен корпоративными ссудами, тем не менее абсолютный прирост розничных ссуд за исследуемый период чуть превысил прирост корпоративных ссуд. Если кредиты юрлицам преимущественно краткосрочные (до одного года), то розничные ссуды имеют в основном долгосрочный характер (свыше трех лет). Кредитная организация традиционно демонстрирует нулевой уровень «просрочки», однако к отчетной дате доля просроченных кредитов составила 1,7%. Резервами было покрыто 4,9% портфеля (годом ранее — 3,1%). Стоит отметить неполную обеспеченность совокупного кредитного портфеля залогом имущества (70,9%). Согласно отчетности по МСФО на конец 2017 года, в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладали следующие отрасли экономики: торговля — 29,4%, производство — 21,2%, оказание услуг (кроме финансовых) — 20,9%, строительство — 9,8%. Также стоит отметить высокую концентрацию кредитного риска: по последним доступным данным, на шесть крупнейших заемщиков приходилось почти 70% от общего объема выданных кредитов.

С октября 2017 года на рынке межбанковских кредитов Инбанк занимает позицию нетто-кредитора (ранее выступал преимущественно заемщиком), размещая ежемесячно от 26 млрд до почти 70 млрд рублей. Обороты по привлечению за соответствующий период составили 2—7 млрд рублей. На рынке валютных операций достаточно активен, обороты колеблются от 7 млрд до 65 млрд рублей в месяц за последний год.

Портфель ценных бумаг на 1 апреля 2018 года составил 4,1 млрд рублей, полностью представлен облигациями, из которых 76% приходится на еврооблигации, а еще 24% — ОФЗ. Со сменой позиции на рынке МБК на нетто-кредитора обороты по сделкам РЕПО сократились и соответствуют небольшим объемам привлечения ликвидности на рынке МБК.

По итогам 2017 года банк заработал 162,2 млн рублей чистой прибыли по РСБУ (за 2016 год банк понес убыток в размере 88,1 млн рублей). По итогам I квартала 2018 года чистая прибыль банка составила 33,9 млн рублей.

Совет директоров: Дмитрий Соколов (председатель), Николай Добринов, Сергей Юдинцев, Анна Тропихина, Марина Суетина, Дмитрий Мизгулин

Правление: Сергей Юдинцев (председатель), Светлана Ларина, Александр Савинов, Виктор Тютин.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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