Курсы валют Примсоцбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Примсоцбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,45
|66,90
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|74,90
|75,30
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 4
- ОГРН
- 1022500001061
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 212-20-108 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42
Предложения Примсоцбанка
- Кратко
- Подробно
Потребительские кредиты
- Для пенсионеров и бюджетников , без обеспечения
- Акционный , без обеспечения
- Новая жизнь , без обеспечения
- Оптимальный , без обеспечения
- Оптимальный , под залог авто
- Новая жизнь , под залог автомобиля
- Новая жизнь , под поручительство
- Оптимальный , под поручительство
- Для пенсионеров и бюджетников , с обеспечением
- Акционный , с обеспечением
Вклады
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
Автокредиты
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
46 019
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться