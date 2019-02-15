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Курсы валют Примсоцбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Примсоцбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,45 66,90 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 74,90 75,30 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 4
ОГРН
1022500001061
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 212-20-10
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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