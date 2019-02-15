Курсы валют ОТП Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «ОТП Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,00
|69,00
|15.02.2019 20:55
|EUR
|1
|Евро
|74,00
|78,00
|15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1
- ОГРН
- 1027739176563
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 783-54-008 800 100-55-55 — единая справочная служба
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