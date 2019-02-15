Вход
Поиск

Курсы валют ОТП Банка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «ОТП Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,00 69,00 15.02.2019 20:55
EUR 		1 Евро 74,00 78,00 15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1
ОГРН
1027739176563
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 15
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 783-54-00
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

Предложения ОТП Банка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
61 424

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться