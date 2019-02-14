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Платиновый стандарт

Национальный Стандарт,

Национальный Стандарт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 190 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
343 239
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
190 дней 370 дней
от 3 000 000 ₽ 6
от 10 000 000 ₽ 6,5
190 дней 370 дней
от 70 000 $ 1,4
от 500 000 $ 1,6
190 дней 370 дней
от 60 000 € 0,04
от 400 000 € 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 91 до 189 дней по ставке 3,75% в рублях, 0,15% в долларах и 0,01% годовых в евро;
  • от 190 до 270 дней по ставке 0,30% в долларах и 0,01% годовых в евро;
  • от 271 до 369 дней по ставке ставке 0,45% в долларах и 0,02% годовых в евро
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Платиновый стандарт» в 6 городах России
5 391
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Сайт
www.ns-bank.ru
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Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба

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