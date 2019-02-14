Время роста онлайн
ВТБ,
ВТБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,43%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 404 ₽
Ставка
7,43%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|380 дней
|от 30 000 ₽
|7,19
|7,43
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-Банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Время роста онлайн» в 409 городах России
5 038
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-24-24 — частным клиентам8 800 200-77-99 — юридическим лицам
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