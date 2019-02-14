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Время роста онлайн

ВТБ,

ВТБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,43%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
2 404
Ставка
7,43%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 380 дней
от 30 000 ₽ 7,19 7,43
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается через Интернет-Банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
07.02.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 84
Банкоматы 355
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Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Выгодный онлайн 6,7 30 000 ₽ Посмотреть
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Пополняемый онлайн 6,05 30 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,05 100 000 ₽ Посмотреть
Комфортный онлайн 4 30 000 ₽ Посмотреть
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