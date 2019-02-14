Универсальный стандарт
Национальный Стандарт,
Национальный Стандарт вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 190 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
869 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|190 дней
|370 дней
|от 5 000 ₽
|5
|—
|от 30 000 ₽
|5,5
|—
|190 дней
|370 дней
|от 1 000 $
|—
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный стандарт» в 6 городах России
10 401
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
- 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
- Сайт
- www.ns-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-33-00 — единая справочная служба
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