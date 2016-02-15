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Потребительские кредиты Кошелев-Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Кошелев-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

2 потребительских кредита
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 18,00% до 500 000 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 16,00% до 5 000 000 3 года
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 4 Не засчитана
Очень сложно стало получить кредит на ремонт квартиры или покупку бытовой техники. Обращалась в несколько банков и везде мне отказали. Я работаю городском трамвайно-троллейбусном... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Кошелев-Банке
7 350

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