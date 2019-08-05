Дебетовая карта "Вездедоход" в Почта Банке
Mastercard Platinum «Вездедоход» — Почта Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- именная / неименная
- Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
- 3% за покупки в категориях "Аптеки", "Рестораны и Фаст Фуд", "Одежда, Обувь";
- 1% прочие;
- макс. 5 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 500 ₽
- бесплатно - первый год обслуживания;
- 500 руб. - со второго года;
- 500 руб. - выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- смена ПИН-кода - бесплатно;
- СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
- услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
- при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- наличие cash back;
Дата актуализации
05.08.2019 14:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Вездедоход» в 1608 городах России
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба