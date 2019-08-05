Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) именная / неименная

Samsung Pay/ Google Pay Cash Back от 1 до 3% 3% за покупки в категориях "Аптеки", "Рестораны и Фаст Фуд", "Одежда, Обувь";

1% прочие;

макс. 5 000 руб. в месяц Выпуск и годовое обслуживание 0 - 500 ₽ бесплатно - первый год обслуживания;

500 руб. - со второго года;

500 руб. - выпуск Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров) Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц Дополнительная информация смена ПИН-кода - бесплатно;

СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;

услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;

при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков;

наличие cash back; Дата актуализации 05.08.2019 14:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.