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Дебетовая карта "Вездедоход" в Почта Банке

Mastercard Platinum «Вездедоход» — Почта Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 500 ₽
  • cash back до 3%
  • Mastercard Platinum «Вездедоход» — Почта Банк
  • Mastercard Platinum «Вездедоход» — Почта Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • именная / неименная
  • Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
от 1 до 3%
  • 3% за покупки в категориях "Аптеки", "Рестораны и Фаст Фуд", "Одежда, Обувь";
  • 1% прочие;
  • макс. 5 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 500 ₽
  • бесплатно - первый год обслуживания;
  • 500 руб. - со второго года;
  • 500 руб. - выпуск
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% - в ПВН банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • смена ПИН-кода - бесплатно;
  • СМС-информирование - 49 руб. ежемесячно, начиная с 3-го месяца;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.;
  • услуга доставки карты Почтой России - 100 руб.;
  • при покупках на общую сумму от 10 000 рублей в месяц автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по Сберегательному счету на 1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков;
  • наличие cash back;
Дата актуализации
05.08.2019 14:08
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Вездедоход» в 1608 городах России
898
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 392
Банкоматы 375
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба