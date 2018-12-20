Справка Banki.ru

Банк зарегистрирован в сентябре 1995 года под наименованием Оренбургский региональный коммерческий банк топливно-энергетического комплекса «Ортэкбанк» на базе оренбургского филиала Электробанка. Первыми участниками банка выступили крупные топливно-энергетические предприятия области: «Оренбургэнерго», «Оренбургоблгаз», «Орфин», а также администрация области. Одним из инициаторов создания кредитной организации выступил известный энергетик Юрий Самойлов, который ранее возглавлял правление банка, а также входил в состав совета директоров банка. Кредитная организация акционирована в конце 2000 года.

С момента создания банк обслуживал крупные предприятия ТЭКа, промышленные предприятия, строительные и транспортные организации, малый и средний бизнес, население. В 2001 году основным акционером стала администрация области, и банк получил свое действующее наименование (АО «КБ «Оренбург»). В декабре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц.

Главным акционером с долей в 99,73% является Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. На миноритариев приходится 0,27% акций.

В совете директоров банка представлены руководители администрации Оренбургской области и г. Орска. Председатель правления Юрий Самойлов стоял у истоков создания Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья и неоднократно избирался председателем ее совета. Также стоит отметить, что Светлана Хвалева и Елена Здорова входят в состав совета директоров Оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь».

Сеть подразделений сконцентрирована в Оренбургской области, где банк располагает 20 дополнительными офисами и шестью операционными кассами вне кассового узла. Среднесписочная численность сотрудников на 1 января 2018 года составляла 464 человека (по данным годовой отчетности по РСБУ за 2017 год). Собственная сеть банкоматов насчитывает более 260 банкоматов и платежных терминалов.

Кредитное учреждение обслуживает порядка 384 тыс. счетов как физических, так и юридических лиц. Крупными клиентами банка в различные периоды значились ЗАО «Маяк», ОАО «Тюльганское хлебоприемное предприятие», ОАО «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро», ОАО имени М. Горького, АО «Санаторий «Строитель», ОАО «Бузулукский элеватор». Согласно данным годовой отчетности по РСБУ за 2017 год, основной объем корпоративного портфеля приходится на следующие отрасли экономики (в процентах от совокупной величины кредитного портфеля): промышленность — 14,8%, торговля — 12,3%, строительство — 4,1%, сельское хозяйство — 3,8%.

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование бизнеса, депозиты, операции с ценными бумагами, дистанционное обслуживание, банковские карты, операции с иностранными валютами.

Физическим лицам доступно кредитование (потребительское, в том числе специальные программы для работников бюджетной сферы, госслужащих, пенсионеров), вклады, дистанционное обслуживание, банковские карты, денежные переводы («Золотая Корона», Contact, Western Union), операции с ценными бумагами.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 2,9% (или 319,3 млн рублей), составив 11,5 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 56,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 57,1% до 56,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 109,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 9,3% до 10,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 159 млн рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных от банков средств минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 2,5 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 2,7% (или 65,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,9% и 78,1% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 25,84% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 53,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 75,6% и 24,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 55,4% до 53,2%, при этом их номинальный объем сократился на 76 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 16,2% до 15,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 18 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 4,5% до 7%, при этом их номинальный объем увеличился на 300 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 9,6% до 10,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 136,1 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,1% до 3,9%, при этом их номинальный объем сократился на 3,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 4,8% до 4,2%, при этом их номинальный объем сократился на 55,2 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,1 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 76 млн рублей (или 1,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 55,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 92,1%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,1% до 4,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,3 млрд рублей (69,7% от величины кредитного портфеля). Согласно данным отчетности банка за 2017 год (по РСБУ), банк отличается низким уровнем концентрации кредитного портфеля: на 1 января 2018 года у банка отсутствовали заемщики с суммой задолженности превышающей 10% от величины капитала.

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 803,7 млн рублей, из которых 800 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.03.2018 составляет 9 млн рублей и полностью сформирован кредитами ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 64 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 52,7 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 8,3 млн рублей.

Совет директоров: Татьяна Терскова (председатель), Светлана Хвалева, Ольга Мищерякова, Елена Здорова, Юлия Мотлохова.

Правление: Дмитрий Яшников (председатель), Андрей Сивелькин, Денис Толпейкин, Александр Меркитанов, Татьяна Петрова (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru