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Универсальная Gold

Visa Gold — БыстроБанк
Основные характеристики
  • ставка от 14,5% годовых
  • кредитный лимит до 345 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 720 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • Заправки
  • Супермаркеты
  • Другое

клиент самостоятельно выбирает одну бонусную программу, по которой предусмотрено начисление бонусов в размере 0,5% от суммы любой покупки по карте и повышенный процент по отдельной категории товаров; к зачету доступна любая операция по карте, с момента совершения которой прошло не более 30 дней; максимальная сумма зачета по одной операции - не более 25% от суммы операции; срок бонусов - 365 дней; максимальная сумма - 4 000 бонусов в месяц; бонусные программы:

Всё есть - 1% от покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах; максимальное количество - 4 000 бонусов месяц;

Вам везёт - 5% за операции на автозаправках при условии, что сумма, потраченная по карте в предыдущем календарном месяце на оплату товаров и услуг, превышает 20 000 руб, 3% - если сумма превышает 10 000 руб.; максимальная стоимость покупки - 2 000 руб.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц;

Будьте здоровы - 3% от суммы покупки в любой аптеке; 5% - в аптеках при выполнении одного из условий: участнику поступает на счет в банке пенсия или участник в предыдущем месяце совершил по карте, подключенной к бонусной программе, операций на сумму более 5 000 рублей.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц

участник самостоятельно выбирает в личном кабинете доступную для списания бонусов операцию

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
720 ₽

(60 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

5,5% мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

5,5% мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков

5,5% мин. 300 руб (1%, мин. 100 руб.- за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН других банков

5,5% мин. 300 руб (1%, мин. 150 руб.- за счет собственных средств)

Дополнительная информация
  • комиссия за расчетное обслуживание технического овердрафта - 73% годовых;
  • запрос баланса в устройствах сторонних банков - 15 руб.;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц, первый месяц - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 1 000 до 345 000 ₽
14,5 % - с учетом нецелевого расходования средств менее 10% от установленного лимита кредитования, 24,9% - более 10%
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 14,5% до 24,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
10% - без поручительства, 3,5% - c поручительством
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 1 месяца
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • невысокая стоимость годового обслуживания карты;
  • возможна выдача кредитной карты для заемщиков с трудовым стажем на последнем месте работы 1 месяц;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • высокая комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
12.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Универсальная Gold» в 30 городах России
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
Сайт
www.bystrobank.ru
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Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба