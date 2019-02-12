Универсальная Gold
- ставка от 14,5% годовых
- кредитный лимит до 345 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 720 ₽
- бонусная программа
- Visa Gold
- технология 3D Secure
- чип
- Заправки
- Супермаркеты
- Другое
клиент самостоятельно выбирает одну бонусную программу, по которой предусмотрено начисление бонусов в размере 0,5% от суммы любой покупки по карте и повышенный процент по отдельной категории товаров; к зачету доступна любая операция по карте, с момента совершения которой прошло не более 30 дней; максимальная сумма зачета по одной операции - не более 25% от суммы операции; срок бонусов - 365 дней; максимальная сумма - 4 000 бонусов в месяц; бонусные программы:
Всё есть - 1% от покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах; максимальное количество - 4 000 бонусов месяц;
Вам везёт - 5% за операции на автозаправках при условии, что сумма, потраченная по карте в предыдущем календарном месяце на оплату товаров и услуг, превышает 20 000 руб, 3% - если сумма превышает 10 000 руб.; максимальная стоимость покупки - 2 000 руб.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц;
Будьте здоровы - 3% от суммы покупки в любой аптеке; 5% - в аптеках при выполнении одного из условий: участнику поступает на счет в банке пенсия или участник в предыдущем месяце совершил по карте, подключенной к бонусной программе, операций на сумму более 5 000 рублей.; максимальное количество - 1 000 бонусов месяц
участник самостоятельно выбирает в личном кабинете доступную для списания бонусов операцию
(60 руб. в месяц)
5,5% мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств)
5,5% мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств)
5,5% мин. 300 руб (1%, мин. 100 руб.- за счет собственных средств)
5,5% мин. 300 руб (1%, мин. 150 руб.- за счет собственных средств)
- комиссия за расчетное обслуживание технического овердрафта - 73% годовых;
- запрос баланса в устройствах сторонних банков - 15 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, первый месяц - бесплатно
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
10% от суммы задолженности
- не требуется
- не требуется
- постоянная
- временная
- наличие бонусной программы;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- невысокая стоимость годового обслуживания карты;
- возможна выдача кредитной карты для заемщиков с трудовым стажем на последнем месте работы 1 месяц;
- подтверждение дохода не требуется
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- высокая комиссия за СМС-информирование
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 333-22-65 — единая справочная служба