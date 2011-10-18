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Вклады Норвик Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Норвик Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

12 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 1 000 000 3 мес. 2 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,2% 1 000 000 3 мес. 2 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 1 000 000 3 мес. 2 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Евро 0,01% 20 3 мес. 2 дня
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 0,01% 20 3 мес. 2 дня
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 500 6 мес. 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 500 12 мес. 1 день
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,7% 500 3 мес. 2 дня
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,88% 50 000 24 мес. 1 день
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 500 12 мес. 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,7% 500 12 мес. 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5% 500 000 12 мес. 1 день
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,9% 500 9 мес.
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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