Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Норвик Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|1 000 000
|3 мес. 2 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,2%
|1 000 000
|3 мес. 2 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|1 000 000
|3 мес. 2 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Евро
|0,01%
|20
|3 мес. 2 дня
|
|Доллар США
|0,01%
|20
|3 мес. 2 дня
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|500
|6 мес. 1 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|500
|12 мес. 1 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,7%
|500
|3 мес. 2 дня
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,88%
|50 000
|24 мес. 1 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|500
|12 мес. 1 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,7%
|500
|12 мес. 1 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5%
|500 000
|12 мес. 1 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,9%
|500
|9 мес.
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|9%
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|8,3%
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