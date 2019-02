Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в ноябре 1993 года в городе Набережные Челны (Республика Татарстан) в форме акционерного общества закрытого типа. В 1996 году преобразован в открытое акционерное общество, в октябре 2015 года — в публичное акционерное общество. Кредитная организация создавалась в целях развития ипотечного кредитования в домашнем регионе, отсюда и обозначенный в официальном наименовании «статус» — «акционерный коммерческий ипотечный банк». В настоящее время круг совершаемых банком операций гораздо шире, а на ипотечные кредиты приходится незначительная доля в кредитном портфеле. В марте 2016 года произошло увеличение уставного капитала до 3,2 млрд рублей, а в июле 2017 года — до 3,5 млрд рублей.

В июле 2014 года банк привлекался к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и был оштрафован. С декабря 2014 года банк является участником системы страхования вкладов физических лиц.

На сегодняшний день финучреждение имеет достаточно сложную схему владения. Димитриу Гиоргосу принадлежит 29,86% акций общества. Председатель правления, член наблюдательного совета Ильдар Галяутдинов владеет 22,57% акций, Линар Нугманов — 9,17%, Александр Клевцов — 7,63%, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан — 7,03%, Ирина Эбаноидзе — 5,10%, Адель Зарипов — 4,90%, Ян Гингольд — 1,65%, член наблюдательного совета Васима Ашрапова — 1,3%, Гульсина Миннеханова — 1,25%, ПАО «АК Барс» — 1,07%. В публичном обращении находится 0,14% акций. Оставшаяся доля в размере 8,35% распределена между физическими и юридическими лицами — миноритариями.

Головной офис банка расположен в Набережных Челнах, сеть обслуживания насчитывает пять филиалов (в Уфе, Москве, Воронеже и в городах Татарстана), 25 дополнительных офиса, две операционные кассы вне кассового узла и четыре операционных офиса. Собственная сеть банкоматов и терминалов представлена 216 устройствами. Средняя численность персонала во II квартале 2018 года составляла 715 сотрудников.

По состоянию на 1 января 2018 года в банке обслуживались порядка 5,6 тыс. корпоративных клиентов и более 160 тыс. клиентов — физических лиц. За 2017 год количество корпоративных клиентов сократилось почти на тысячу. В число клиентов входят такие компании, как ПАО «КАМАЗ», АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ», ООО «Склад ТФК «КАМАЗ», ООО «Камский Бекон», ООО «Высота 43», ОАО «Сетевая компания», АО «Татэнергосбыт», ОАО «РИАТ», АО «Челны-Хлеб», ООО «АПК «Камский», ООО «Завод КДМ», группа компаний «АвтоГермес», ООО «Авета», ООО «ОКНО ТВ», ООО «Джошкуноз Алабуга», ООО «Кнорр-Бремзе Кама», ЗАО «Камминз Кама», ЗАО «Агросила Групп», ООО «Союзспецстрой», АО «Борисоглебовский приборостроительный завод», ООО «Грань», ЗАО «Трест Камдорстрой», ООО «Дортрансстрой», ООО «Автород-Моторс», ООО «Кама Кристалл Технолоджи», ООО «РБР Групп», ООО «Волжская танкерная компания», АО «Астейс», ЗАО «Уралмостострой», АО «Медоборудованием», АО «Аромат».

Корпоративным клиентам Акибанка, помимо стандартных банковских услуг, доступен пакет электронных услуг «Интернет-банкинг». Также банк предлагает зарплатные проекты, банковское сопровождение госконтрактов, эквайринг, факторинг, размещение средств (депозиты, векселя), кредитование (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса при партнерстве ОАО «МСП Банк» и Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан), предоставляет банковские гарантии. Общее количество обслуживаемых банком зарплатных проектов на 1 января 2018 года — 505 договоров (годом ранее — 599 договоров).

Частным лицам доступен ряд кредитных и депозитных продуктов, денежные переводы (Contact, Western Union, «Золотая Корона»), платежи, в том числе при помощи терминалов самообслуживания, банковские карты систем Мир, Visa и Masterсard, операции с векселями банка, интернет-банк, VIP-обслуживание, аренда сейфов.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 9,5% (или 2,5 млрд рублей), составив 23,8 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 54,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 51,2% до 54,5%, при этом их номинальный объем сократился на 494,8 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 23,9% до 18,8%, при этом их номинальный объем сократился на 1,8 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 4,8 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1% (или 49,4 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 20,3% и 79,7% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,92% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 52,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 82,2% и 17,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 49,2% до 52,9%, при этом их номинальный объем сократился на 365,1 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 3,7% до 3,8%, при этом их номинальный объем сократился на 75,6 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 28,4% до 25,7%, при этом их номинальный объем сократился на 1,3 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 9,5% до 7,3%, при этом их номинальный объем сократился на 761,4 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 7,6% до 8,2%, при этом их номинальный объем сократился на 27,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,7% до 2,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 74,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 12,6 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 365,1 млн рублей (или 2,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,3%. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля преобладают следующие сегменты экономики: обрабатывающие производства (38,1%), строительство (26,9%), оптовая и розничная торговля (14,3%), операции с недвижимостью (8,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 52,4%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 4,1% до 5,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,8%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 10,1 млрд рублей (80,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 6,1 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 10,8 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 139,8 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 72,7 млн рублей.

Наблюдательный совет: Ильшат Фардиев (председатель), Васима Ашрапова, Ильдар Галяутдинов, Гульсина Миннеханова, Владимир Пономарев, Эльза Галяутдинова, Надежда Алексеева, Александр Франгопулов.

Правление: Ильдар Галяутдинов (председатель), Васима Ашрапова, Венера Туктарова, Марат Хуснуллин, Гульназ Сафарова.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru