Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Акибанка на уровне «BВ(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Как поясняется, кредитный рейтинг Акибанка «обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, низкой оценкой риск-профиля и адекватной позицией по ликвидности и фондированию».

«Оценка бизнес-профиля банка на уровне «bb» отражает его относительно невысокие позиции на рынке финансовых услуг Российской Федерации, а также средний уровень диверсификации операционного дохода (около 50% всей выручки формирует процентный доход от кредитования юридических лиц)», — отмечается в релизе. Кроме того, АКРА отмечает ограниченную прозрачность структуры собственности банка — существенная доля его акционерного капитала принадлежит компаниям, зарегистрированным на Кипре.

Агентство подтверждает сильную оценку достаточности капитала банка. По состоянию на 1 апреля 2021 года значение коэффициента Н1.2 составляло 21,24%. Проведенный агентством стресс-тест показывает, что существующий буфер абсорбции потенциальных убытков позволяет банку выдержать увеличение стоимости кредитного риска значительно выше 500 базисных пунктов. АКРА отмечает улучшение способности банка к генерации собственного капитала.

Агентство сохраняет низкую оценку риск-профиля, что связано прежде всего с высокой концентрацией кредитного портфеля. При оценке риск-профиля АКРА также учитывает наличие на балансе банка непрофильных активов (более 12% основного капитала), при этом их доля в общем объеме активов демонстрирует снижение.

В числе прочего там указано, что в 2020 году в Акибанке произошло снижение денежных средств физлиц, которые являются основным источником фондирования банка. На 31 декабря 2020 года доля средств физических лиц составляла 60,6% всех обязательств (69,4% на 31 декабря 2019-го). Одновременно на фоне сокращения объема ресурсной базы произошел рост доли средств крупнейших групп кредиторов (вкладчиков). Доля десяти крупнейших групп превышала 30% на 31 декабря 2020 года (25,4% на 31 декабря 2019-го). Агентство ожидает возврат показателей концентрации к более характерным для Акибанка значениям по мере восстановления его активности на рынке вкладов.

