Банк был учрежден в 1992 году как «Кредит-Алтай», но уже в 1993 году получил новое наименование — «Сибирский Социальный Банк». В 1998 году, когда в состав участников вошел Фонд имущества Алтайского края, банк получил статус краевого. В 2000-х годах финансовая организация продолжила сотрудничество с региональными структурами, развивала сеть продаж в регионе, стала одним из учредителей Краевого агентства по жилищному кредитованию и ООО «Алтайхимэнерго». Банк является единственным участником ООО «Краевая лизинговая компания», образуя с ней банковскую группу. С ноября 2004 года Сибсоцбанк входит в систему страхования вкладов.

Согласно раскрываемой информации, 99,94% в капитале банка принадлежит Алтайскому краю (в лице краевого государственного бюджетного учреждения «Фонд имущества Алтайского края»), 0,06% приходится на акционеров-миноритариев.

Головной офис (в том числе отделы головного банка по дополнительному адресу) расположен в Барнауле, сеть продаж насчитывает 12 дополнительных офисов в Барнауле и других населенных пунктах региона. Банкоматная сеть не развита. Списочная численность персонала на 1 апреля 2018 года — 281 человек.

Приоритетное направление деятельности банка — целенаправленное и многостороннее участие в реализации важнейших краевых социально-экономических программ. Банк участвует в лизинговых и инвестиционных программах. Все средства, направляемые основным участником — Алтайским краем — в уставный капитал кредитной организации, становятся целевыми источниками для Краевого лизингового фонда, работающего с 2001 года.

Частным клиентам банк предлагает услуги потребительского и ипотечного кредитования. С 2003 года кредитная организация является участником Федеральной программы ипотечного кредитования и аккредитована в федеральном ипотечном агентстве АО «Дом.рф» (ранее — АО «АИЖК») в качестве сервисного агента. Физическим лицам предлагаются также линейка вкладов, РКО, денежные переводы («Золотая Корона», Western Union, UNIStream), валютно-обменные операции, интернет-банкинг.

Юридическим лицам доступны РКО, кредитование (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводителей на проведение посевных работ), лизинговые и факторинговые операции, инвестиционное кредитование, банковские гарантии, интернет-банкинг и др. В числе клиентов банка ОАО «Автоколонна 1932», ОАО «Алтайская гидроэкологическая экспедиция», ОАО «Алтайводсервис», АО «Алтайкоммунпроект», АО «Альянс», АО «Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Веселоярский щебзавод», ОАО «Залесовское», ЗАО «Колыванское», ЗАО Лабораторные технологии», ОАО «Модест», ЗАО «Новые зори», ОАО «Победа», ЗАО «Ремметалл», АО «Труд» и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1% (или 68,9 млн рублей), составив 7,1 млрд рублей на 01.04.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 49,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 51% до 49,6%, при этом их номинальный объем сократился на 63,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 26,7% до 26,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 32,4 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 2,9% до 3,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 19,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.04.2018 составил 1,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 3,4% (или 51,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,1% и 78,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 90 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 18,88% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.04.2018 составляют 88% и 12% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 59,4% до 60,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 150,3 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в портфель ценных бумаг минимальна (менее 1%);

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 27,6% до 26,3%, при этом их номинальный объем сократился на 70 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 6,6% до 5%, при этом их номинальный объем сократился на 107,7 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 3,8% до 3,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 10,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,1% до 2,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 33,3 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 4,3 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 150,3 млн рублей (или 3,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 77,3%. Согласно данным отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, банк преимущественно кредитует предприятия следующих отраслей экономики: сельское хозяйство (48,0%), строительство (18,3%), обрабатывающие производства (12,7%), оптовая и розничная торговля (8,9%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,7% до 2,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 4,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,8 млрд рублей (110,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.04.2018 составляет 1,9 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.04.2018 составляет 222,2 млн рублей и полностью сформирован кредитами ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 147,1 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 4,8 млн рублей. По итогам января — марта 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 51,6 млн рублей.

Наблюдательный совет: Владимир Устинов (председатель), Дмитрий Тюнин, Лев Коршунов, Денис Тишин, Сергей Сивец, Владислав Уваров.

Правление: Дмитрий Тюнин (председатель), Марина Бастрон, Ирина Загороднева, Светлана Пакшенкова, Елена Федюкина.

