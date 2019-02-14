Детский
Кубань Кредит,
Кубань Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
209 931 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 10 000 ₽
|6
|от 3 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
- вклад открывается в пользу третьего лица - несовершеннолетнего
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
наличными - 1000 рублей; при прочих способах пополнения - минимальный дополнительный взнос не устанавливается
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
-
возможна
до достижения вкладчиком (несовершеннолетним) на дату пролонгации возраста 18 лет
- Дата актуализации
- 07.02.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Детский» в 49 городах России
529
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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