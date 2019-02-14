Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается в пользу третьего лица - несовершеннолетнего Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма наличными - 1000 рублей; при прочих способах пополнения - минимальный дополнительный взнос не устанавливается Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна до достижения вкладчиком (несовершеннолетним) на дату пролонгации возраста 18 лет Дата актуализации 07.02.2019 15:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.