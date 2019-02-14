Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается для лиц достигших пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) без предоставления документа, подтверждающего право получения пенсии;

для остальных категорий граждан открытие вклада осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты (пенсии);

возможность открытия вклада за 12 месяцев и менее до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости – женщины 55 лет, мужчины 60 лет Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 07.02.2019 16:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.