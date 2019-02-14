Пенсионный специальный
Кубань Кредит,
Кубань Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1125 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|37 мес.
|от 10 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается для лиц достигших пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) без предоставления документа, подтверждающего право получения пенсии;
- для остальных категорий граждан открытие вклада осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты (пенсии);
- возможность открытия вклада за 12 месяцев и менее до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости – женщины 55 лет, мужчины 60 лет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный специальный» в 49 городах России
6 314
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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