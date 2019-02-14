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Пенсионный специальный

Кубань Кредит,

Кубань Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1125 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
37 мес.
от 10 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается для лиц достигших пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) без предоставления документа, подтверждающего право получения пенсии;
  • для остальных категорий граждан открытие вклада осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего право на получение выплаты (пенсии);
  • возможность открытия вклада за 12 месяцев и менее до наступления момента, дающего право на получение трудовой пенсии по старости – женщины 55 лет, мужчины 60 лет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный специальный» в 49 городах России
6 314
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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