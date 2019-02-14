вкладчикам, достигшим пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), а также остальным вкладчикам при предъявлении документа, подтверждающего право на получение пенсии (выплаты), в целях безналичного перечисления денежных средств со счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков - партнеров Банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевом строительстве, уступки права требования, купли-продажи, в независимости от формы расчетов по сделке, проценты уплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребования вклада, (выплачиваются по ставке вклада «До востребования»,действующей на дату досрочного востребования вклада)