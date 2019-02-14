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Пополняемый

Кубань Кредит,

Кубань Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
35 208
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 1 000 ₽ 6 6,7 6 5,5 5
от 150 000 ₽ 6,25 7,05 6,5 6 5,75
от 1 000 000 ₽ 6,5 7,1 6,75 6,5 6
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 1 000 $ 0,01 1 1,5 1,75 2
от 100 000 $ 0,5 1,5 2 2,25 2,5
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 545 дней от 546 до 1100 дней
от 1 000 € 0,01 0,01 0,01 0,1 0,3
от 100 000 € 0,01 0,01 0,01 0,3 0,5

по вкладам в рублях открытым на срок от 271 дня и более процентные ставки устанавливаются отдельно на сумму вклада, указанную в договоре при его открытии, и сумму каждого дополнительного взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей, 100 долларов/евро - через кассу банка, безналичным путем - без ограничений; по вкладам в долларах/евро - в течение первых 365 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

вкладчикам, достигшим пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), а также остальным вкладчикам при предъявлении документа, подтверждающего право на получение пенсии (выплаты), в целях безналичного перечисления денежных средств со счета вклада для оплаты недвижимого имущества, приобретаемого у застройщиков - партнеров Банка, в том числе приобретаемого третьими лицами, на основании договора участия в долевом строительстве, уступки права требования, купли-продажи, в независимости от формы расчетов по сделке, проценты уплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц востребования вклада, (выплачиваются по ставке вклада «До востребования»,действующей на дату досрочного востребования вклада)

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
на срок 91-180 дней - три раза, на срок 181-270 дней - два раза
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 49 городах России
6 632
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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