Сберегательный
Кубань Кредит,
Кубань Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
35 456 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 5 000 ₽
|6,75
|6,1
|5,65
|5,25
|от 150 000 ₽
|7,1
|6,6
|6,15
|6
|от 1 000 000 ₽
|7,15
|6,85
|6,65
|6,25
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 1 000 $
|1,05
|1,55
|1,8
|2,1
|от 100 000 $
|1,55
|2,05
|2,3
|2,6
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 545 дней
|от 546 до 1100 дней
|от 1 000 €
|0,01
|0,01
|0,1
|0,3
|от 100 000 €
|0,01
|0,01
|0,3
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по истечении года проценты выплачиваются из расчета 1/2 от ставки вклада;
- клиентам, достигшим пенсионного возраста для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров, проценты выплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц (выплачиваются по ставке до востребования)
- Автопролонгация
-
возможна
на срок 181-270 дней - два раза, на срок 271-366 дней - один раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 49 городах России
15 310
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Сайт
- kk.bank
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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