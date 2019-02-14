Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении года проценты выплачиваются из расчета 1/2 от ставки вклада;

клиентам, достигшим пенсионного возраста для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров, проценты выплачиваются по ставке, установленной договором вклада, за исключением процентов за текущий месяц (выплачиваются по ставке до востребования) Автопролонгация возможна на срок 181-270 дней - два раза, на срок 271-366 дней - один раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.