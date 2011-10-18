

Кредитная карта ЕАТП Банка — платежный инструмент, дающий потребителю право пользоваться в любое время деньгами экономической компании. Максимальная сумма, доступная заказчику, рассчитывается в индивидуальном порядке и напрямую зависит от его платежеспособности.

Получив пластик, не обязательно сразу пускать его в ход. Им удобно пользоваться как запасным кошельком — как только личные деньги заканчиваются, можно рассчитаться заемными средствами. Проценты начисляются не на всю сумму, разрешенную к списанию, а только на непогашенную часть лимита, поэтому клиент может самостоятельно регулировать стоимость обслуживания.

Выбор

Карты, выпускаемые банком, отличаются по максимальному денежному лимиту, процентной ставке, порядку изготовления и некоторым другим критериям. Среди них нет универсальных. Поэтому каждый потенциальный клиент должен внимательно ознакомиться с доступными ему продуктами и выбрать из них оптимальный для себя.

Сделать это можно, используя базы данных нашего сервиса. Здесь представлена информация обо всех предложениях организации. Как только заказчик определится с пластиком, он может отправить заявку на его выпуск, нажав на кнопку «Оформить» и обработав предложенную электронную форму.

