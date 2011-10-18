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Кредитные карты ЕАТП Банк

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6 кредитных карт

MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Молодежная
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 30 000 не требуется
MasterCard Gold — ЕАТП Банк
Молодежная Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 30 000 справка 2-НДФЛ
MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Молодежная (неименная)
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 26% до 30 000 не требуется
MasterCard Gold — ЕАТП Банк
Расчетный с овердрафтом Gold
Mastercard Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 300 000 справка 2-НДФЛ
MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Расчетный с овердрафтом Standard
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 300 000 справка 2-НДФЛ
MasterCard Standard — ЕАТП Банк
Расчетный с овердрафтом (неименная)
Mastercard Standard
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 300 000 справка 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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