Банк был основан в 1990 году на базе областного управления Промстройбанка СССР и зарегистрирован как Индустриальный коммерческий банк Челябинской области (Челиндбанк). Первыми учредителями банка выступили крупные областные предприятия. С 1993 года банк принадлежит физическим лицам. С сентября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов. В декабре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на ПАО.

В настоящее время Челиндбанк контролируется топ-менеджерами и членами их семей. Владельцами выступают председатель правления банка, член совета директоров Михаил Братишкин с супругой Людмилой (в общей сложности 11,86%), член совета директоров Татьяна Косовская и ее сыновья Павел и Алексей (совокупно 11,44%), супруги Владимир и Людмила Андрющенко (11,15%), член совета директоров Любовь Литвиненко с супругом Геннадием (совокупно 11,25%), член совета директоров Вера Клепикова и ее сын Михаил (совокупно 11,09%), Луиза Байль (10,95%), член совета директоров Зоя Кошалко с дочерью Ольгой Коробейниковой (10,85% на двоих). Поданная Великобритании Элизабет Фрэнсис владеет 5,59% акций, Игорь Кокорев — долей в 2,79%. Гражданину Республики Словакия Джозефу Козлей принадлежит 1,24% акций общества, супруги Андрей и Светлана Борис совокупно владеют 0,04%. На долю акционеров-миноритариев приходится еще 11,75% акций кредитной организации.

Клиентами Челиндбанка являются более 28 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и около 1 млн физических лиц. Сеть обслуживания включает в себя 29 филиалов в различных городах Челябинской области и в Екатеринбурге, а также 22 дополнительных офиса и три операционные кассы вне кассового узла. Банкоматная сеть насчитывает 227 банкоматов и более 200 пунктов выдачи наличных. Средняя численность сотрудников банка на 1 января 2018 года — 1 776 человек.

Челиндбанк обслуживает такие предприятия, как ЗАО «Ассоциация Канал ТВ», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ЗАО «Машзавод Южуралгидромаш», ЗАО «Металлосервис», ЗАО «Новации и бизнес в энергетике», ЗАО «Поликом», ЗАО «Саткинский хлебокомбинат», ЗАО «Уралгидромонтаж», ЗАО «Уралмостострой», АО «Областной аптечный склад», АО «Папилон» и др.

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг и продуктов: РКО, кредитование, депозиты и векселя, обслуживание внешнеэкономической деятельности, эквайринг, корпоративные карты (Visa и MasterCard), зарплатные проекты, интернет-банкинг, банковские гарантии, дистанционное банковское обслуживание, инкассация и др.

Физическим лицам предлагается линейка вкладов, кредиты (ипотечные, авто- и потребительские), РКО, переводы (Western Union, «Золотая Корона», Blizko), сейфовые ячейки, пластиковые карты (систем Visa, MasterCard и «Мир»), обмен валюты, интернет-банкинг и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 8,2% (или 3,9 млрд рублей), составив 50,8 млрд рублей на 01.01.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 56,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За анализируемый период в структуре привлеченных средств произошли следующие изменения:

• доля средств физических лиц в пассивах сократилась c 58,3% до 56,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;

• доля средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 14,7% до 19%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,7 млрд рублей;

• на отчетную дату доля привлеченных межбанковских кредитов минимальна (менее 1%);

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств на счетах лоро.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.01.2018 составил 8,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 7,6% (или 588,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16,4% и 83,6% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 52,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.01.2018 составляют 85,6% и 14,4% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 51,4% до 52,1%, при этом его номинальный объем увеличился на 2,4 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 24,1% до 28,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 3 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 5,6% до 5,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 105,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 10,6% до 7,9%, при этом их номинальный объем сократился на 960,5 млн рублей;

• доля основных активов сократилась c 6,2% до 5,1%, при этом их номинальный объем сократился на 332,4 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 2,1% до 1,3%, при этом их номинальный объем сократился на 290,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 26,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 2,4 млрд рублей (или 9,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 56,8%. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ за три квартала 2017 года основной объем корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: производство (28,8%), торговля (23,9%), строительство и недвижимость (14,3%), сельское хозяйство (7,4%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 73,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 5,1% до 3,6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 11%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 27 млрд рублей (101,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.01.2018 составляет 2,7 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.01.2018 составляет 197,4 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 28,2 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 997,2 млн рублей. Прибыль за 2016 год — 793,6 млн рублей.

Совет директоров: Ярослав Чабан (председатель), Ольга Артемова, Наталья Абрамова, Михаил Братишкин, Вера Клепикова, Зоя Кошалко, Татьяна Косовская, Любовь Литвиненко, Елена Мельникова, Игорь Прутян, Вадим Соловьев.

Правление: Михаил Братишкин (председатель), Ольга Менщикова, Станислав Андрющенко, Наталья Абрамова, Сергей Байль, Марина Власенко, Олег Мишин, Андрей Тарасов.

