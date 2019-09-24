Кредитные карты для пенсионеров в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Удобный поиск выгодных предложений

Портал banki.ru помогает пенсионерам выбирать наиболее выгодные кредиты. Перейдя в наш каталог, вы можете отсортировать программы различных банков по уровню процентной ставки, срокам пользования деньгами, доступным лимитам и другим важным параметрам.

Дополнительная информация

Мы регулярно обновляем сведения, характеризующие надежность определенной организации и удобство сотрудничества с ней:

положение в различных российских рейтингах;

график работы, контакты горячей линии;

количество отделений, географический охват;

дату и место регистрации.

На страницах сайта можно узнать о важнейших событиях, связанных с компанией. Это позволяет сделать правильный выбор, значительно уменьшив уровень риска.

Важнейшие особенности

Один из лучших способов решения финансовой проблемы — оформление специальной кредитной карты для пенсионеров от . Условия этой программы несколько отличаются, однако достаточно совершить всего несколько покупок, чтобы сделать сотрудничество более выгодным.

Преимущество такой пластиковой карточки заключается в возможности длительного пользования средствами без переплат. Кроме того, ее владельцы могут участвовать в бонусной программе, сокращающей расходы в долгосрочной перспективе.

Способы оформления

Для подписания договора можно посетить офис компании. Однако клиентам предлагается альтернатива. Чтобы заполнить заявку онлайн, достаточно перейти на официальный сайт. Для этого потребуется любое электронное устройство с доступом к интернету — компьютер, планшет или смартфон.

Следующий шаг — заполнение заявки. В ней указываются базовые сведения — паспортные данные, место проживания и номер мобильного телефона. В некоторых случаях требуется также ввести размер регулярного дохода.

Решение принимается после непродолжительного ожидания. Остается только самостоятельно забрать платежный инструмент или заказать услугу курьерской доставки. В последнем случае клиенту даже не придется покидать дом.