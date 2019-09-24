Кредитные карты для пенсионеров в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Банк: Азиатско-Тихоокеанский Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
29% до 300 000 до 92 0 1%
77 заявок
28% до 700 000 до 56 399 нет
12 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты для пенсионеров в Азиатско-Тихоокеанском Банке в городах:

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    Важнейшие особенности

    Один из лучших способов решения финансовой проблемы — оформление специальной кредитной карты для пенсионеров от . Условия этой программы несколько отличаются, однако достаточно совершить всего несколько покупок, чтобы сделать сотрудничество более выгодным.

    Преимущество такой пластиковой карточки заключается в возможности длительного пользования средствами без переплат. Кроме того, ее владельцы могут участвовать в бонусной программе, сокращающей расходы в долгосрочной перспективе.

    Способы оформления

    Для подписания договора можно посетить офис компании. Однако клиентам предлагается альтернатива. Чтобы заполнить заявку онлайн, достаточно перейти на официальный сайт. Для этого потребуется любое электронное устройство с доступом к интернету — компьютер, планшет или смартфон.

    Следующий шаг — заполнение заявки. В ней указываются базовые сведения — паспортные данные, место проживания и номер мобильного телефона. В некоторых случаях требуется также ввести размер регулярного дохода.

    Решение принимается после непродолжительного ожидания. Остается только самостоятельно забрать платежный инструмент или заказать услугу курьерской доставки. В последнем случае клиенту даже не придется покидать дом.

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