Кредитные карты для пенсионеров в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Удобный поиск выгодных предложений
Портал banki.ru помогает пенсионерам выбирать наиболее выгодные кредиты. Перейдя в наш каталог, вы можете отсортировать программы различных банков по уровню процентной ставки, срокам пользования деньгами, доступным лимитам и другим важным параметрам.
Дополнительная информация
Мы регулярно обновляем сведения, характеризующие надежность определенной организации и удобство сотрудничества с ней: положение в различных российских рейтингах; график работы, контакты горячей линии; количество отделений, географический охват; дату и место регистрации.
На страницах сайта можно узнать о важнейших событиях, связанных с компанией. Это позволяет сделать правильный выбор, значительно уменьшив уровень риска.
Важнейшие особенности
Один из лучших способов решения финансовой проблемы — оформление специальной кредитной карты для пенсионеров от . Условия этой программы несколько отличаются, однако достаточно совершить всего несколько покупок, чтобы сделать сотрудничество более выгодным.
Преимущество такой пластиковой карточки заключается в возможности длительного пользования средствами без переплат. Кроме того, ее владельцы могут участвовать в бонусной программе, сокращающей расходы в долгосрочной перспективе.
Способы оформления
Для подписания договора можно посетить офис компании. Однако клиентам предлагается альтернатива. Чтобы заполнить заявку онлайн, достаточно перейти на официальный сайт. Для этого потребуется любое электронное устройство с доступом к интернету — компьютер, планшет или смартфон.
Следующий шаг — заполнение заявки. В ней указываются базовые сведения — паспортные данные, место проживания и номер мобильного телефона. В некоторых случаях требуется также ввести размер регулярного дохода.
Решение принимается после непродолжительного ожидания. Остается только самостоятельно забрать платежный инструмент или заказать услугу курьерской доставки. В последнем случае клиенту даже не придется покидать дом.